Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Почти 50% крупнейших промышленных компаний готовы использовать генеративный искусственный интеллект в производственных процессах

Почти 50% крупнейших промышленных компаний готовы использовать генеративный искусственный интеллект в производственных процессахФото Sber

Отрасль промышленности ожидает переход от единичных проектов к тиражируемым решениям и развитие отраслевых платформ

50% крупных российских промышленных компаний рассматривают возможность внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI) непосредственно в производственные процессы. Такие данные получены по итогам опроса консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему Сбера). О главных выводах исследования заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции Sber Process Mining Conf.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

"Исследование выявило важный сдвиг в сознании промышленников. Раньше они видели в ИИ лишь способ автоматизировать рутинные офисные задачи, а сегодня бизнес готов доверить этой технологии более сложные производственные операции. 42% крупных промышленных предприятий уже внедрили GenAI или планируют его развернуть для управления производством. Ещё 29% компаний рассматривают эту технологию для проектирования и исследований. Сбер предлагает крупному бизнесу ИИ-решения на базе ГигаЧат. Они имеют глубокую интеграцию в корпоративный контекст и повышают операционную эффективность, ускоряют запуск новых инициатив и проектов, увеличивают объемы производства".

Как показало исследование, GenAI все чаще привлекает внимание руководителей заводов, фабрик и инженерных центров. Владельцы бизнеса и топ-менеджеры ищут способы повысить эффективность, снизить затраты и ускорить создание новой продукции. Генеративный ИИ предлагает решения для этих задач.

Ключевым барьером сейчас становятся внутренние процессы компаний. Успех приносят не отдельные пилотные ИИ-проекты, а системный пересмотр рабочих процессов. Компании, которые реорганизуют свои операции с учетом ИИ, улучшают ключевые показатели более чем на 15%. Для перехода на этот уровень нужны инвестиции в данные и в культуру работы сотрудников.

Интерес промышленности к GenAI растет, но траектория этого интереса отличается от динамики в электронной коммерции. В e‑com почти все компании уже используют или тестируют эти технологии. В промышленности внедрение идет осторожнее, но глубже. Бизнес фокусируется на процессах, создающих основную добавленную стоимость. При выборе GenAI-решений и e‑com, и промышленность сходятся в главных требованиях: безопасность данных, возможность работы в собственной инфраструктуре и адаптация под специфику отрасли.

Ближайшие два года станут временем перехода от экспериментов к массовому применению. Ожидается появление готовых отраслевых решений и платформ. Активно будут развиваться ИИ‑помощники для сотрудников прямо на производственной линии.

Конференция Sber Process Mining Conf проходит в Москве. Участники обсуждают, как искусственный интеллект меняет процессную аналитику, какие перспективы открывает интеграция AI-агентов и с какими вызовами сталкивается бизнес, внедряя новые технологии. Кейсами применения Process Mining делятся эксперты из "Аэрофлота", "МегаФона", "Норникеля", Правительства Липецкой области, девелопера Sminex, страховой компании "Ренессанс Жизнь" и других компаний из разных отраслей. Отдельная программа предусмотрена для студентов — это экскурсия по штаб-квартире, встреча с HR-командой и интеллектуальная игра, победители которой получат шанс пройти отбор на стажировку в Сбере.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+