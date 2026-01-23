Зарегистрировать акционерное общество теперь можно бесплатно

Раньше нужно было самостоятельно готовить объемный пакет документов, платить госпошлины (35 тысяч рублей Банку России и 4 тысячи ФНС) и лично подавать документы на регистрацию выпуска акций в Банк России и посещать ФНС. Сейчас эти барьеры убраны, а клиент экономит 39 тысяч рублей. Достаточно заполнить контактные данные на сайте, после чего эксперты АО "СТАТУС" подготовят необходимые документы и сами подадут их в государственные органы.