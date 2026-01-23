Зарегистрировать акционерное общество теперь можно бесплатно
- 10:30 23 января
- astakhovaxenia
Благодаря Сберу и АО "СТАТУС" бизнес экономит 39 тысяч рублей
Сбер и крупнейший российский регистратор АО "СТАТУС" запустили коллаборацию. Теперь зарегистрировать акционерное общество можно бесплатно и быстро.
Раньше нужно было самостоятельно готовить объемный пакет документов, платить госпошлины (35 тысяч рублей Банку России и 4 тысячи ФНС) и лично подавать документы на регистрацию выпуска акций в Банк России и посещать ФНС. Сейчас эти барьеры убраны, а клиент экономит 39 тысяч рублей. Достаточно заполнить контактные данные на сайте, после чего эксперты АО "СТАТУС" подготовят необходимые документы и сами подадут их в государственные органы.
Предприниматель получит регистрационные документы из ФНС, зарегистрированный выпуск акций и уже открытый расчетный счет в Сбере. Реестр ценных бумаг нового акционерного общества также будет вести АО "СТАТУС".