В Сыктывкаре подросток получил обморожение из-за летней обуви

В Сыктывкаре подросток получил обморожение из-за летней обуви Фото "Про Город"

Республиканская детская клиническая больница сообщает о случае, произошедшем 11 января: в травматологическое отделение поступил 15-летний юноша с обморожением стоп.

Причиной стало пренебрежение зимней погодой и длительное пребывание на морозе в неподходящей для этого обуви. К счастью, лечение в стационаре завершено, и пациент выписан, но продолжит наблюдаться амбулаторно.

Врачи РДКБ подчеркивают, что этот инцидент – серьезный повод вспомнить о мерах предосторожности в холодное время года.

Как распознать обморожение у ребенка:

1 стадия: кожный покров бледнеет или приобретает белый оттенок, ощущается покалывание и онемение.
2 стадия и более тяжелые: кожа становится белой, словно восковой, теряет чувствительность, возможно появление волдырей.

Первая помощь – действуйте незамедлительно:

  • Переместите пострадавшего в теплое помещение, снимите влажную одежду.
  • Согревайте постепенно: используйте теплую (не горячую! ) воду или тепло дыхания.
  • Предложите теплое сладкое питье.
  • Обеспечьте тепло и покой.

Чего делать категорически нельзя:

  • Растирать пораженные участки снегом или тканью.
  • Согревать у источников интенсивного тепла, таких как батареи или костер.
  • Наносить на кожу жирные мази или спиртосодержащие растворы.
  • Вскрывать образовавшиеся пузыри.

Когда необходима срочная консультация врача:

  • Если чувствительность и естественный цвет кожи не восстанавливаются.
  • При появлении волдырей.
  • В случае выраженной слабости, озноба, сонливости.

Профилактика – лучший способ избежать проблем:

  • Используйте многослойную одежду.
  • Носите сухую, не стесняющую движений обувь и варежки.
  • Наносите жирный защитный крем на открытые участки кожи.
  • Делайте регулярные перерывы, заходя в тепло каждые 15-20 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за неделю вновь выросли цены на ряд важных продуктов питания.

