В Сыктывкаре подросток получил обморожение из-за летней обуви
- 16:30 22 января
- Инесса Богатая
Республиканская детская клиническая больница сообщает о случае, произошедшем 11 января: в травматологическое отделение поступил 15-летний юноша с обморожением стоп.
Причиной стало пренебрежение зимней погодой и длительное пребывание на морозе в неподходящей для этого обуви. К счастью, лечение в стационаре завершено, и пациент выписан, но продолжит наблюдаться амбулаторно.
Врачи РДКБ подчеркивают, что этот инцидент – серьезный повод вспомнить о мерах предосторожности в холодное время года.
Как распознать обморожение у ребенка:
1 стадия: кожный покров бледнеет или приобретает белый оттенок, ощущается покалывание и онемение.
2 стадия и более тяжелые: кожа становится белой, словно восковой, теряет чувствительность, возможно появление волдырей.
Первая помощь – действуйте незамедлительно:
- Переместите пострадавшего в теплое помещение, снимите влажную одежду.
- Согревайте постепенно: используйте теплую (не горячую! ) воду или тепло дыхания.
- Предложите теплое сладкое питье.
- Обеспечьте тепло и покой.
Чего делать категорически нельзя:
- Растирать пораженные участки снегом или тканью.
- Согревать у источников интенсивного тепла, таких как батареи или костер.
- Наносить на кожу жирные мази или спиртосодержащие растворы.
- Вскрывать образовавшиеся пузыри.
Когда необходима срочная консультация врача:
- Если чувствительность и естественный цвет кожи не восстанавливаются.
- При появлении волдырей.
- В случае выраженной слабости, озноба, сонливости.
Профилактика – лучший способ избежать проблем:
- Используйте многослойную одежду.
- Носите сухую, не стесняющую движений обувь и варежки.
- Наносите жирный защитный крем на открытые участки кожи.
- Делайте регулярные перерывы, заходя в тепло каждые 15-20 минут.
