Стало известно, почему в Сыктывкаре пропадал свет

Органы надзора проверят причины аварий на электросетях столицы Коми. В последние дни, когда в Сыктывкаре похолодало, отключения света стали происходить часто в самых разных кварталах. В ситуации разобрался «Про Город».

Прокурор Коми Николай Егоров решил посвятить отдельную проверку массовым отключениям электроэнергии в населенных пунктах. Где-то инциденты возникали лишь в новогодние праздники, а, к примеру, в Сыктывкаре проблемы па электросетях возникают и весь январь. К расследованию подключилось Управление Ростехнадзора.

Сотрудники обоих ведомств проанализируют исполнение энергетиками законодательства об электроснабжении и соблюдении прав граждан при предоставлении им коммунальной услуги.

Итогом станет оценка тех мер, которые сетевики должны были выполнить еще до запуска отопительного сезона, чтобы войти в зиму готовыми к испытаниям морозами.

Кстати, отключения электричества создают дискомфорт не только для проживания в домах, но и для проведения досуга. «Сыктывкарец - значит, лыжник» - так гласит один из слоганов города. Кататься же в этом месяце на трассах, оборудованных в столице, тоже проблематично.