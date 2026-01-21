Логотип новостного портала Прогород
Стало известно, почему в Сыктывкаре пропадал свет

Стало известно, почему в Сыктывкаре пропадал свет Фото "Про Город"

Органы надзора проверят причины аварий на электросетях столицы Коми. В последние дни, когда в Сыктывкаре похолодало, отключения света стали происходить часто в самых разных кварталах. В ситуации разобрался «Про Город».

Прокурор Коми Николай Егоров решил посвятить отдельную проверку массовым отключениям электроэнергии в населенных пунктах. Где-то инциденты возникали лишь в новогодние праздники, а, к примеру, в Сыктывкаре проблемы па электросетях возникают и весь январь. К расследованию подключилось Управление Ростехнадзора.

Сотрудники обоих ведомств проанализируют исполнение энергетиками законодательства об электроснабжении и соблюдении прав граждан при предоставлении им коммунальной услуги.

Итогом станет оценка тех мер, которые сетевики должны были выполнить еще до запуска отопительного сезона, чтобы войти в зиму готовыми к испытаниям морозами.

Кстати, отключения электричества создают дискомфорт не только для проживания в домах, но и для проведения досуга. «Сыктывкарец - значит, лыжник» - так гласит один из слоганов города. Кататься же в этом месяце на трассах, оборудованных в столице, тоже проблематично.

«Северная природа не даёт нам расслабиться, за снегопадами следуют заморозки, налипание снега приводит к отключению электричества в городе, а на лыжных трассах - к лесоповалу. Техника не выдерживает - за последние дни две серьёзных поломки ратраков, которые, к счастью, оперативно устранены силами специалистов спортшколы "Фаворит", - высказался начальник управления спорта администрации муниципалитета Михаил Дудников. - С ночи сотрудники спортшколы ликвидируют результаты массового падения деревьев. Своевременному их выявлению помогают и сами лыжники».

Мэр Максим Мартышин в своих соцсетях публично принес извинения землякам за ЧП с отключениями света. Он побывал в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) и систематизировал все адреса, где возникали инциденты. А затем провел рабочую встречу с гендиректором филиала в Коми «Россетей». Дмитрий Тарасов доложил градоначальнику, что организованы резервные схемы электроснабжения в тех кварталах, где отключились основные. А также отчитался, как компания собирается повышать надежность обеспечения сыктывкарцев светом до конца зимы. Так, в районе Зеленца скоро завершится реконструкция действующей подстанции. Это позволит повысить качество электроснабжения Сыктывкара и Эжвы. В том числе - на дачных территориях.

А пока из-за сильного налипания мокрого снега и изморози на проводах и падения на них веток деревьев бригады энергетиков чистят линии электропередач вручную.

Галина СЕРГЕЕВА

