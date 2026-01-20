В центре занятости Сыктывкара помогают найти работу с помощью МАК‑карт

Безработные жители Сыктывкара и те, кто работают, но параллельно уже ищут лучшее место применения своим знаниям, могут воспользоваться МАК-картами, причем не где-нибудь, а прямо в… центре занятости населения (Работа России). Как там психологи помогают горожанам определиться с выбором профессии и с трудоустройством - выяснила корреспондент «Про Города».

Сегодня директор ГАУ РК «Центр занятости населения» Ирина Рыбина провела экскурсию по уютному отремонтированному пространству учреждения для представителей СМИ. В наступившем году Республика Коми пополнит список регионов страны, где проводится комплексная модернизация центров занятости по современным федеральным стандартам. Раньше сотрудники после оказания помощи в поиске работы выдыхали с мыслью: «славу Богу, что ушел!», радуясь за то, что у клиента наступил новый этап трудовой биографии. А вот теперь задача центров - оказывать безработным (или тем, кто еще только думает об увольнении и параллельно подыскивает новое место) самые разные услуги. Это и аудит резюме (специалисты посоветуют переписать слабые стороны и усилить достоинства, чтобы документ привлек как можно больше потенциальных работодателей), и обсуждение перспектив целевого обучения (например, если человек желает радикально сменить профессию). Кстати, без имен нам привели парочку недавних примеров. Один сотрудник министерства в столице Коми переквалифицировался в повара, а другой чиновник перешел на работу сварщиком.

Самая же необычная и весьма в духе времени услуга - консультация с психологом. Доверительный разговор строится в рамках разных методик диагностики, цель которой: помочь человеку определиться - какое место «под солнцем» подойдет ему оптимально с учетом психотипа, способностей и склонностей, а главное - желания изменить жизнь. Так вот один из нестандартных инструментов - это МАК-карты.

Не стоит их пугать с гадальными. Речь о позитивных цветных рисунках, на которых изображены условные люди, занимающиеся тем или иным видом деятельности. Задача человека - почувствовать: откликается сюжет картинки или нет. Главное - услышать свой внутренний голос, ответ которому диктует не разум, часто способный ошибаться, а подсознание, где кроется интуиция.

Чаще всего посетителями кабинета психологов нашего центра становятся юные горожане, которых приводят сюда родители. Все больше мам и пап стремятся помочь уже на школьном этапе помочь своему чаду определиться с желаемым делом жизни. Это важно, чтобы целенаправленно фокусировать внимание в рамках учебы на тех предметах, которые потребуются для экзаменов по итогам школы и при поступлении в нужный ссуз или вуз. Впрочем, и взрослым здесь тоже рады. Ведь отказаться от нелюбимой работы ради того, чем реально светится душа - никогда не поздно. В любой момент, в любом возрасте можно закрыть одну страницу биографии и начать новую: с чистого листа.

К слову. В обозримой перспективе инструментарий нашего центра занятости может пополниться еще одним передовым гаджетом - нейробраслетом (руководство центра надеется на то, что финансовые возможности позволят его приобрести).

Таковые уже применяются в службах трудоустройства ряда регионов. Например, в Липецкой области, где его и опробовала на себе Ирина Рыбина. Умное устройство менее чем на минуту крепится на голову, чтобы отсканировать работу мозга, и затем выдает результат: как устроена психика испытуемого и какие виды деятельности ему подходят лучше всего.

Корреспондент «Про Города» уже договорилась с директором центра первой опробовать гаджет, когда он появится в арсенале оборудования нашего центра.

Галина СЕРГЕЕВА

Фото автора