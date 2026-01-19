Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре определили лучших на чемпионат по пулевой стрельбе

В Сыктывкаре определили лучших на чемпионат по пулевой стрельбеФото Минспорта Коми

В медицинском колледже определили лучших стрелков в рамках ежегодной Спартакиады муниципальных образований и сельских спортсменов. Пресс-служба Минспорта Коми сообщает о завершении соревнований.

В чемпионате приняли участие 77 атлетов, представляющих города и районы республики, в том числе Сыктывкар, Ухту, Воркуту, а также Усть-Куломский, Усть-Вымский, Койгородский и Сысольский районы.

В дисциплине "стрельба из пистолета" триумфаторами стали сыктывкарцы Валерия Булатова и Дмитрий Ларионов. Второе место заняли Ирина Плескунина из Воркуты и Александр Дубровко, представляющий Ухту. Бронзовые медали достались Марии Карповой из Сыктывкара и воркутинцу Сергею Яковлеву.

В стрельбе из винтовки первенствовали Василий Кожевников из Воркуты и Милана Паршукова из Сыктывкара. Николай Карманов (Койгородский район) и Диана Попова из Сыктывкара стали серебряными призерами. Бронзовые награды увезли домой Вероника Булатова из Сыктывкара и Леонид Старцев из Воркуты.

Главный тренер Елена Жакова отметила, что соревнования стали важным этапом подготовки к чемпионату России, который пройдет в Ижевске. Мероприятие позволило оценить уровень подготовки спортсменов и выявить области для улучшения.

Развитие массового спорта и спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной программы "Спорт России", инициированной Президентом Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что лыжник из Коми завоевал "серебро" на VI этапе Кубка России.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+