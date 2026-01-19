В Сыктывкаре определили лучших на чемпионат по пулевой стрельбе

В чемпионате приняли участие 77 атлетов, представляющих города и районы республики, в том числе Сыктывкар, Ухту, Воркуту, а также Усть-Куломский, Усть-Вымский, Койгородский и Сысольский районы.

В медицинском колледже определили лучших стрелков в рамках ежегодной Спартакиады муниципальных образований и сельских спортсменов. Пресс-служба Минспорта Коми сообщает о завершении соревнований.

В дисциплине "стрельба из пистолета" триумфаторами стали сыктывкарцы Валерия Булатова и Дмитрий Ларионов. Второе место заняли Ирина Плескунина из Воркуты и Александр Дубровко, представляющий Ухту. Бронзовые медали достались Марии Карповой из Сыктывкара и воркутинцу Сергею Яковлеву.

В стрельбе из винтовки первенствовали Василий Кожевников из Воркуты и Милана Паршукова из Сыктывкара. Николай Карманов (Койгородский район) и Диана Попова из Сыктывкара стали серебряными призерами. Бронзовые награды увезли домой Вероника Булатова из Сыктывкара и Леонид Старцев из Воркуты.

Главный тренер Елена Жакова отметила, что соревнования стали важным этапом подготовки к чемпионату России, который пройдет в Ижевске. Мероприятие позволило оценить уровень подготовки спортсменов и выявить области для улучшения.

Развитие массового спорта и спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной программы "Спорт России", инициированной Президентом Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что лыжник из Коми завоевал "серебро" на VI этапе Кубка России.