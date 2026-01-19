Лицей народной дипломатии Сыктывкара вошел в число лучших школ России

Учебное заведение из столицы Республики Коми удостоено высокой оценки на федеральном уровне, войдя в топ-250 лучших школ страны. Лицей был отмечен по результатам Всероссийского конкурса первичных отделений "Первые в науке", организованном "Движением Первых" при поддержке Росмолодежи и Минобрнауки России.

Учреждение победило во всероссийском конкурсе научно-технических проектов и получило грант на современное оборудование.

Конкурс, проходивший в декабре прошлого года, был направлен на выявление и поддержку наиболее эффективных практик работы с учениками в сфере науки и технологий. Площадка позволила стимулировать появление новых образовательных направлений, распространить передовой опыт и усовершенствовать систему профориентации школьников.

В качестве награды за высокие показатели лицей получит новейшее оборудование для развития исследовательской деятельности и проектной работы учащихся. В перечень войдут 3D-принтер, цифровые микроскопы, комплекты для робототехники и расходные материалы. По словам представителей управления образования Сыктывкара, поступление оборудования позволит поднять практические занятия и научную работу лицеистов на качественно новый уровень.

Этот триумф укрепляет репутацию лицея и положительно влияет на всю систему образования региона, демонстрируя возможности для подготовки будущих ученых и инженеров.

