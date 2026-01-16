Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Траты россиян на фастфуд, рестораны и бары выросли на 12%

Траты россиян на фастфуд, рестораны и бары выросли на 12%Фото Sber

СберАналитика подвела итоги 2025 года со Сбером в рынке общепита и назвала главные драйверы роста

С января по ноябрь 2025 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 12% больше, чем за тот же период в прошлом году. Такие данные приводит СберАналитика в своем исследовании рынка общественного питания. Главным драйвером роста стала не частота посещений, а увеличение среднего чека — он вырос на 12% и достиг 537 рублей. При этом число посетителей мест общепита увеличилось всего на 2%.

По результатам исследования, на фастфуд приходится наибольшая доля всех транзакций — 80%. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек — всего 415 рублей. На кафе и рестораны приходится 16% транзакций, на бары — 4%. Однако средний чек в этих сегментах намного выше: 1151 рубля в кафе и ресторанах и 820 рублей в барах. Наибольшую динамику продемонстрировал средний чек в ресторане — он за год вырос на 24%. В барах рост достиг 11%, а в фастфуде — 8%. Кафе и рестораны формируют 34% всего оборота, тогда как на фастфуд приходится 60%, а на бары — только 5%.

Чаще всего заведения общепита посещают люди 35–44 лет. С января по ноябрь 2025 года они составили 34% всех гостей, на их долю пришлось 37% общей суммы расходов. Большинство посетителей (54%) — женщины. Однако общая сумма трат мужчин выше — 53%. Средний чек у мужчин равен 1259 рублям, а у женщин — 1033 рублям.

Географически больше половины всех трат (53%) сконцентрировано всего в 10 регионах страны. Это Москва (20%), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%), Свердловская область (4%), Краснодарский край (3%), Республики Татарстан (2%) и Башкортостан (2%), Самарская (2%), Новосибирская (2%) и Ростовская (2%) области.

По размеру среднего чека трат на фастфуд, рестораны и бары лидируют Чукотский автономный округ (970 рублей) и Магаданская область (918 рублей), что объясняется высокими ценами в этих регионах. Среди кафе и ресторанов самый высокий средний чек зафиксирован в Москве (1984 рубля), Санкт-Петербурге (1720 рублей), Хабаровском крае (1403 рубля), Приморском крае (1355 рублей) и Татарстане (1295 рублей).

Исследование СберАналитики подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+