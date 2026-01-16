Под Сыктывкаром пассажирка автобуса получила перелом из-за резкого торможения
- 12:45 16 января
- Инесса Богатая
Инцидент случился 15 января в 11:40 в поселке городского типа Краснозатонский под столицей Коми. О деталях происшествия передает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
Согласно информации, автобус "Лотос", под управлением 55-летней женщины, ехал по Кирова, двигаясь от улицы Домны Каликовой в сторону Савина. Не доезжая до дома №13 по улице Заводской, из-за внезапного торможения произошло падение пассажирки в салоне транспортного средства.
В результате случившегося 62-летняя женщина получила перелом плечевой кости с правой стороны. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
Также сообщается, что на место аварии приезжала бригада спасателей из Сыктывкарского отряда СПАС-Коми. Само дорожно-транспортное происшествие произошло на автобусной остановке, а автобус осуществлял движение по муниципальному маршруту №23.
