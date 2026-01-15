Сыктывкарский ЛПК помог закупить медицинское оборудование для больниц Коми

При поддержке АО «СЛПК» больницы и поликлиники Республики Коми в 2025 году получили оборудование для помощи новорожденным на 3,3 миллиона рублей. Технику и расходные материалы закупили для медицинских учреждений семи муниципалитетов региона в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Правительством Республики Коми. Медицинское оборудование для детей, которые борются с серьезными заболеваниями, закупается с 2016 года через благотворительный фонд «Сила добра».

- Наша компания на постоянной основе оказывает поддержку здравоохранению республики. Мы надеемся, что современное оборудование поможет малышам своевременно получать медицинскую помощь. Искренне желаю маленьким пациентам и их родителям крепкого здоровья и благополучия, — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков.