Сыктывкарские власти взялись за брошенные автомобили

Сыктывкарские власти взялись за брошенные автомобилиФото автора

Хозяева транспорта, оставленного на обочинах дорог, будут иметь дело с мэрией и ГИБДД. Кто сообщит в администрацию и в дорожную полицию о незаконных парковках машин и зачем - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в мэрии, транспорт на краю проезд из частей, особенно зимой - это лишние хлопоты коммунальным службам, которые отвечают за расчистку проезжих частей.

«Они сужают проезжую часть, что увеличивает «пробки», при этом мешают очистке снега: техника дорожных служб не в состоянии охватить все участки». 

Эту проблему нам подтвердили в муниципальном предприятии «Дорожное хозяйство». Именно его бригады и обслуживают большую часть транспортных артерий столицы Коми. И они обязаны выполнять принятый администрацией «Порядок организации работ по освобождению территории города от брошенных (бесхозяйных) и разукомплектованных транспортных средств». Это означает, что бригадам следует информировать управление ЖКХ мэрии о машинах, которые стоят на обочинах и мешают работе спецтранспорта. Перспектива таких сигналов для хозяев авто не веселая - это эвакуация машин на штраф-стоянку. 

Поскольку дорожники ежедневно объезжают город для его уборки, то уже понимают - где какие машины стоят не сутки, а постоянно. Больше всего их на дронах по улицам Лесопарковой, Юхнина, Сысольском шоссе. 

Профильное управление мэрии должно будет найти хозяев и понудить их убрать своих «стальных коней». Иначе их эвакуируют, и забрать обратно машины придется за оплату. 

Относительно машин-заброшек: таковые будут оформлены на баланс муниципалитета, как того требует законодательство.
Помимо местных властей дорожники уведомят о проблеме и ГИБДД по Сыктывкару.

Галина СЕРГЕЕВА

