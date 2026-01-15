Сыктывкарские власти взялись за брошенные автомобили

Хозяева транспорта, оставленного на обочинах дорог, будут иметь дело с мэрией и ГИБДД. Кто сообщит в администрацию и в дорожную полицию о незаконных парковках машин и зачем - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в мэрии, транспорт на краю проезд из частей, особенно зимой - это лишние хлопоты коммунальным службам, которые отвечают за расчистку проезжих частей.