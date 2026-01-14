В Сыктывкаре общественники проверили горки и катки на безопасность

В каком состоянии находятся катки и горки в Сыктывкаре? Опасны ли они для детей и подростков, вовремя ли чистятся и достаточно ли хорошо освещены? Ответы на эти вопросы выяснили общественники, проведя рейды по самым востребованным в зимний период местам активного отдыха юных жителей столицы Коми.

Инициатором проверок по этой актуальной теме выступила Общественная палата муниципалитета под председательством Галины Лапшиной в партнерстве с Общественной палатой Коми, где она является заместителем председателя.

В беседе с «Про Городом» Галина Анисимовна сообщила, что в рейдах приняли участие члены обеих палат, а также депутаты Совета Сыктывкара.

«Мы объехали 19 катков, В общем и целом техническое состояние катков хорошее. Чистятся они регулярно. Вот только на некоторых из этих объектов недостаточно мест для переодевания посетителей. А также целесообразно усилить освещение, чтобы максимально комфортно и безопасно было кататься в темное время суток».

По словам собеседницы «Про Города», также рейдами охвачена просторная территория Кировского парка, где много снежных горок.