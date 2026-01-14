В Сыктывкаре общественники проверили горки и катки на безопасность
В каком состоянии находятся катки и горки в Сыктывкаре? Опасны ли они для детей и подростков, вовремя ли чистятся и достаточно ли хорошо освещены? Ответы на эти вопросы выяснили общественники, проведя рейды по самым востребованным в зимний период местам активного отдыха юных жителей столицы Коми.
Инициатором проверок по этой актуальной теме выступила Общественная палата муниципалитета под председательством Галины Лапшиной в партнерстве с Общественной палатой Коми, где она является заместителем председателя.
В беседе с «Про Городом» Галина Анисимовна сообщила, что в рейдах приняли участие члены обеих палат, а также депутаты Совета Сыктывкара.
«Мы объехали 19 катков, В общем и целом техническое состояние катков хорошее. Чистятся они регулярно. Вот только на некоторых из этих объектов недостаточно мест для переодевания посетителей. А также целесообразно усилить освещение, чтобы максимально комфортно и безопасно было кататься в темное время суток».
По словам собеседницы «Про Города», также рейдами охвачена просторная территория Кировского парка, где много снежных горок.
«Хорошо то, что в этом году территория огорожена для безопасности детей. Сами спуски не сильно крутые», - подчеркнула нашему изданию Галина Лапшина.
Член ОП Коми Игорь Зибарев, также принявший участие в рейде по парку, добавил нашему изданию, что все-таки родителям лучше сопровождать своих детей. Во-первых, для того, чтобы контролировать их активности. А, во-вторых, для любого ребенка совместный досуг с родителями – это больше радости, больше общения и больше воспоминаний, которые останутся на всю жизнь.
Что касается главного рекреационного общественного пространства столицы Коми – Стефановской площади и аллей за памятником Ленину: обустроенные деревянные горки и каток обслуживаются также в постоянном режиме, поскольку сюда приходят провести время наибольшее количество жителей города: как детей, так и взрослых.
Поскольку до окончания нынешней зимы впереди еще немало времени, жители столицы Коми в случае выявления каких-либо недочетов на катках и в местах отдыха, где имеются снежные горки, могут направлять свои сигналы напрямую в администрацию муниципалитета, либо – в Общественную палату Сыктывкара.
Галина СЕРГЕЕВА