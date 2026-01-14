Логотип новостного портала Прогород
Каждый четвертый российский турист в 2025 году путешествовал за границу

Каждый четвертый российский турист в 2025 году путешествовал за границу

При этом две трети россиян покупают авиабилеты в последний момент

Эксперты СберИндекс и OneTwoTrip подвели туристические итоги 2025 года и выяснили, как и куда россияне путешествовали в 2025 году, сколько тратили и какие новые привычки у них появились. Исследование основано на анонимных транзакционных данных банковских карт Сбера и статистике бронирований сервиса OneTwoTrip.

Расходы в поездках по России увеличиваются

Как показало исследование СберИндекса и OneTwoTrip, число внутренних туристов в 2025 году выросло на 1%. Пик сезона пришелся на июль и август, а Москва, Санкт-Петербург и Сочи сохранили статус главных точек притяжения.

Общие потребительские расходы на внутренний туризм увеличились за год на 8%. Номинальные траты одного туриста возросли на 7%, а реальные (с учетом инфляции) — на 2%. Люди стали тратить больше на кафе и продукты, а расходы в универсальных магазинах подросли на 17%. Покупки одежды и обуви в поездках, напротив, сократились на 7%.


 

Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории СберИндекс:

"В 2025 году реальные расходы на туризм восстановили рост — траты на одного туриста увеличились в реальном выражении на 2%, в отличие от падения на 6,5% в 2024 году. Соотношение расходов на планирование путешествий и сопутствующие траты осталось таким же. Потребители готовы тратить несколько больше, при этом сохраняют баланс между основными и дополнительными расходами".

Продолжительность поездок сокращается, а спонтанность растет

Наибольший прирост доли туристов показали Татарстан (на 0,6 процентных пункта), Крым (+0,5 п. п.), Москва (+0,3 п. п.), Воронежская область (+0,3 п. п.) и Хабаровский край (+0,2 п. п.).

Средняя продолжительность поездок по России сократилась на 0,5 дня и составила 5,2 дня. Длительность проживания в отелях (2,3 дня) и железнодорожных путешествий (4,5 дня) за год не изменилась. Более половины россиян покупают билеты в последний момент: доля спонтанных бронирований ЖД-билетов достигла 56%, а авиабилетов — 65%.

Мир становится ближе

Интерес к зарубежным поездкам усилился. В 2025 году за границу отправился каждый четвертый российский турист против каждого пятого в 2024 году. Доля международных авиабронирований выросла на 14%, а бронирований отелей — на 15%. В списке зарубежных направлений лидируют Закавказье (Армения, Грузия), ОАЭ, Китай и Турция. А вот популярность Центральной Азии у российских туристов снизилась.

Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip:

"В 2025 году некоторые тревел-привычки россиян действительно поменялись. Они стали путешествовать на более короткие сроки, но при этом чаще и более качественно. Кроме того, выросло количество спонтанных поездок. При этом интерес к путешествиям зарубеж набирает обороты, чему способствуют и расширение полётных программ, и облегчение процесса получения виз и разрешений на въезд в некоторые страны – всё это дает возможность россиянам исследовать мир активнее".

Зарубеж меньше, но чаще

Тенденция к сокращению длительности поездок распространилась и на зарубежный отдых. Продолжительность авиапутешествий уменьшилась с 11,7 до 11,1 дня. Исключение — отдых с детьми, где семьи проводят в отелях больше времени.

Средняя стоимость перелёта выросла на 1700 рублей, отчасти из-за роста доли бизнес-класса. Больше всего расходы увеличились на перелеты в Азию и Среднюю Азию, а меньше — в Армению, Вьетнам и Францию.

