Большинство сыктывкарцев не готовы полностью перевести свою зарплату "в цифру"
- 16:30 14 января
- Инесса Богатая
Успешное завершение пилотного проекта по расчетам в виртуальной валюте открывает путь для ее массового внедрения с 1 сентября 2026 года. Однако, опрос жителей Сыктывкара выявил неоднозначное отношение к перспективе получения зарплаты в цифровых рублях. Об этом сообщает "Суперджоб".
Согласно результатам исследования, 9% экономически активного населения города выразили готовность полностью перейти на получение заработной платы в цифровой форме. Еще 7% не против получать часть дохода в цифровых рублях. В то же время, значительное большинство – 68% – пока не поддерживает эту инициативу.
Интересно, что мужчины проявляют несколько большую склонность к использованию цифрового рубля в качестве оплаты труда: 10% из них предпочли бы получать всю зарплату в цифровом формате, и 8% – часть зарплаты. Среди женщин эти показатели составляют 8% и 6% соответственно.
Молодое поколение до 35 лет демонстрирует большую заинтересованность в новой форме валюты: 13% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, а еще 7% – часть заработка. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет лояльность к цифровому рублю выразили 6% и 4% соответственно, а среди участников опроса старше 45 лет – лишь 5% и 3%.
Опрос проводился в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
