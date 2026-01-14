Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Большинство сыктывкарцев не готовы полностью перевести свою зарплату "в цифру"

Большинство сыктывкарцев не готовы полностью перевести свою зарплату "в цифру"Фото "Про Город"

Успешное завершение пилотного проекта по расчетам в виртуальной валюте открывает путь для ее массового внедрения с 1 сентября 2026 года. Однако, опрос жителей Сыктывкара выявил неоднозначное отношение к перспективе получения зарплаты в цифровых рублях. Об этом сообщает "Суперджоб".

Согласно результатам исследования, 9% экономически активного населения города выразили готовность полностью перейти на получение заработной платы в цифровой форме. Еще 7% не против получать часть дохода в цифровых рублях. В то же время, значительное большинство – 68% – пока не поддерживает эту инициативу.

Интересно, что мужчины проявляют несколько большую склонность к использованию цифрового рубля в качестве оплаты труда: 10% из них предпочли бы получать всю зарплату в цифровом формате, и 8% – часть зарплаты. Среди женщин эти показатели составляют 8% и 6% соответственно.

Молодое поколение до 35 лет демонстрирует большую заинтересованность в новой форме валюты: 13% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, а еще 7% – часть заработка. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет лояльность к цифровому рублю выразили 6% и 4% соответственно, а среди участников опроса старше 45 лет – лишь 5% и 3%.

Опрос проводился в период с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+