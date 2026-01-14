Большинство сыктывкарцев не готовы полностью перевести свою зарплату "в цифру"

Успешное завершение пилотного проекта по расчетам в виртуальной валюте открывает путь для ее массового внедрения с 1 сентября 2026 года. Однако, опрос жителей Сыктывкара выявил неоднозначное отношение к перспективе получения зарплаты в цифровых рублях. Об этом сообщает "Суперджоб".

Согласно результатам исследования, 9% экономически активного населения города выразили готовность полностью перейти на получение заработной платы в цифровой форме. Еще 7% не против получать часть дохода в цифровых рублях. В то же время, значительное большинство – 68% – пока не поддерживает эту инициативу.