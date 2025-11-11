Сыктывкарка потеряла почти два миллиона рублей на инвестициях в криптовалюту
- 10:45 11 ноября
- Инесса Богатая
В полицию города обратилась женщина, родившаяся в 1975 году, с заявлением о мошеннических действиях, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Заявительница из Сыктывкара рассказала, что искала способы заработка с использованием цифровых валют. В интернете она увидела рекламу так называемой "школы биткоина" и предоставила свои контактные данные на сайте.
Вскоре с ней связался неизвестный, представившийся куратором обучающего курса. Он детально описал учебную программу, условия участия и потенциальные возможности заработка. Доверившись этому человеку, жительница столицы Коми согласилась пройти обучение, которое продолжалось около трех недель.
В начале курса женщина ежедневно получала ссылки для участия в видеоконференциях, что окончательно уверило её в надёжности платформы и профессионализме куратора.
Под предлогом проведения "обмена криптовалюты" консультант убедил ее внести на свой электронный кошелек 1, 9 миллиона рублей. Сразу после осуществления перевода "наставник" перестал отвечать на сообщения, а все чаты и сообщения с ним были удалены. Женщина попыталась самостоятельно вывести инвестированные средства, но столкнулась с постоянными ошибками на сайте. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.
По данному инциденту следователем было возбуждено уголовное дело.
