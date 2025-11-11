Сыктывкарка потеряла почти два миллиона рублей на инвестициях в криптовалюту

В полицию города обратилась женщина, родившаяся в 1975 году, с заявлением о мошеннических действиях, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Заявительница из Сыктывкара рассказала, что искала способы заработка с использованием цифровых валют. В интернете она увидела рекламу так называемой "школы биткоина" и предоставила свои контактные данные на сайте.