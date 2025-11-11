В Коми сотрудница салона сотовой связи спасла пенсионерку от мошенников

Фото "Про Город"

В отделение полиции "Ухтинский" поступило уведомление от руководителя одного из магазинов мобильной связи. По словам сотрудницы, пожилая женщина, 1948 года рождения, пришла в салон, чтобы перечислить средства на телефонный номер. Сотрудник решила оказать содействие в переводе. Ее насторожила сумма, которую клиентка намеревалась отправить. Проявив внимание, менеджер прервала транзакцию и объяснила, что в отношении жительницы Ухты, возможно, совершается обман, после чего незамедлительно уведомила полицию.

Как заявила сама пострадавшая, мошенники позвонили ей и представились работниками строительной фирмы. Под предлогом льготного ремонта для пожилых людей, они убедили ее перевести 300 тысяч рублей на указанный ими номер.

По данному инциденту следователь инициировал уголовное дело.