В Коми сотрудница салона сотовой связи спасла пенсионерку от мошенников
- 09:55 11 ноября
- Инесса Богатая
В отделение полиции "Ухтинский" поступило уведомление от руководителя одного из магазинов мобильной связи.
По словам сотрудницы, пожилая женщина, 1948 года рождения, пришла в салон, чтобы перечислить средства на телефонный номер. Сотрудник решила оказать содействие в переводе. Ее насторожила сумма, которую клиентка намеревалась отправить. Проявив внимание, менеджер прервала транзакцию и объяснила, что в отношении жительницы Ухты, возможно, совершается обман, после чего незамедлительно уведомила полицию.
Как заявила сама пострадавшая, мошенники позвонили ей и представились работниками строительной фирмы. Под предлогом льготного ремонта для пожилых людей, они убедили ее перевести 300 тысяч рублей на указанный ими номер.
По данному инциденту следователь инициировал уголовное дело.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда руководитель офиса продаж предотвращает мошеннические действия. Начальство ОМВД России "Ухтинский" выразило ей признательность за бдительность и неравнодушие и наградило благодарственным письмом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми пьяный вор избил продавца, пытаясь украсть водку.