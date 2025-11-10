Новости региона
Новости Сыктывкара
Новости России
Объявления
Онлайн-газета
ТОП ресторанов Сыктывкара
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Народный учитель — 2025
Скидки месяца
Заказать рекламу
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.
Принять
“Я стала педагогом случайно и осознала, что это – мое”: педагог из Сыктывкара о призвании, детях и важности самоанализа
Дети
Образование
Общество
Школа
16:12
10 ноября
Андрей Павлов
...
0
Читайте также:
В Коми за неделю "взлетела" стоимость свинины
16:30
Коми в ближайшие часы накроют сильные снегопады
15:45
Популярное
Как организовать похороны в Сыктывкаре: памятка для тех, кто столкнулся с горем
Гид по скидкам в Сыктывкаре: актуальные предложения от магазинов и компаний
Куда сходить в Сыктывкаре: топ баров, кафе и ресторанов города
В Сыктывкаре впервые стартовал проект "Народный учитель — 2025"
5 советов подготовки к экзаменам: как сдать ЕГЭ и ОГЭ на высший балл
Как списать долги по кредитам законно в 2025 году: плюсы, минусы и последствия
Пополнять игры из РФ снова возможно
Передовые системы безопасности, уверенность в любых дорожных условиях и комфорт: какой автомобиль выбирают амбициозные люди
Чиновники в Сыктывкаре ищут пустые квартиры
17 октября
Как отличить хрусталь от стекла: единственно правильный способ, которым пользуются антиквары
29 октября
В Сыктывкаре в одном из домов могут рухнуть балконы
18 октября
Уроженец Коми жестоко убил бывшего одноклассника в Санкт-Петербурге
14 октября
Еще на одну улицу в Сыктывкаре станет комфортнее
19 октября
После 40 лет: как взять под контроль приливы, сон, настроение без гаданий и лишних обследований
Не без дискуссий: Госсовет рассмотрел кандидатов от Главы на посты в правительстве
21 октября
В одной из женских колоний Коми провели конкурс красоты
19 октября
Нефтяная компания "Енисей" из Коми на грани банкротства: долги превысили 18 миллиардов
12 октября
В Сыктывкаре лихая попытка обгона привела к серьезному ДТП с пострадавшими
27 октября
В Сыктывкаре два ДТП привели к черепно-мозговым травмам у двух пешеходов
18 октября
Сыктывкарцы станут свидетелями редкого астрономического явления
3 ноября
Последние новости
Почему в США и Канаде не пользуются ванной и душем: у них есть третий вариант и он лучше во всем — тоже хочу поставить
17:03
Что не так с мясом из "Светофора": почему оно такое дешевое и стоит ли его покупать
17:01
В Коми за неделю "взлетела" стоимость свинины
16:30
“Я стала педагогом случайно и осознала, что это – мое”: педагог из Сыктывкара о призвании, детях и важности самоанализа
16:12
Коми в ближайшие часы накроют сильные снегопады
15:45
Праздники без удара по бюджету: на чем можно сэкономить при подготовке к Новому году советы — кризис-менеджера
15:17
В Коми судят диверсанта, обесточившего поселок Выльгорт
14:30
Салат "Елена": деликатес для новогоднего стола из двух продуктов — сделает вас любимчиком Огненной Лошади на весь 2026 год
14:05
В сыктывкарском доме завелись толпы «жильцов» без прописки
13:45
Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем так делаю — лайфхак немецких хозяек
13:35
Делаю японский маникюр зубной пастой: ногти крепкие, гладкие, прозрачные — ни рубля не трачу
13:30
Без пестицидов и легкий как облако: специалисты Роскачества назвали самые качественные марки зефира — внутри только польза
13:15
Про любовь к детям и рвении к ним даже на каникулах: история сыктывкарского учителя с 35-летним стажем
12:46
В Коми мужчина получил уголовный срок и лишился авто после покупки наркотиков
12:45
Почему нельзя просить помощи у друзей: Омар Хайям назвал причину 1000 лет назад — актуально и в наши дни
12:06
В Сыктывкаре неизвестный сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП
11:45
После 40 лет дружбы я наконец-то поняла, почему подруга на каждый праздник дарила мне одни книги
11:25
Крошку в горшок в ноябре — и герань как подменили: листва не желтеет, а бутоны лезут даже на молодых черенках
11:05
Врачи Коми республиканской клинической больницы внедрили инновационный для региона метод – полную реверсивную замену плечевого сустава
10:45
"Топ за свои деньги": продукты в "Светофоре", у которых качество в 2 раза выше цены
10:45
1 ложка в стиральную машину — и даже задеревеневшие полотенца станут нежными как шелк
10:15
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем
10:05
Разведите две ложки соды с этим — и грязная плита отчистится в момент: Такого эффекта вы точно не ожидаете
10:05
В Коми две иномарки не поделили дорогу: пострадала женщина
09:55
Обычный рис, но так вкусно! Секретный бабушкин рецепт, который превратит простую крупу в настоящий шедевр кулинарии
09:20
Эти 6 вещей сделали мою кухню удобнее, а жизнь проще: все с маркетплейсов
09:00
Судебный пристав и школьник спасли женщину на дороге в Коми
08:45
Диетологи назвали самый полезный завтрак: не яйца, не овсянка и в два раза полезнее овощей — ем ежедневно и в свои 50 чувствую себя на 20
08:15
Водолей, держись: Василиса Володина предупреждает о судьбоносном испытании в 2025 году, которое изменит все
07:45
Ноябрь 2025 – звездный час Овнов и Тельцов: прогноз Тамары Глобы, который изменит вашу жизнь
07:15
В Республику Коми 10 ноября придут метели и морозы до -18 градусов
06:30
Многолетники, которые можно посеять под зиму: ноябрь - идеальное время для этого
06:30
Стюардесса рассказала, почему в самолет никогда нельзя надевать джинсы или кроссовки
05:50
Ламинат уже прошлый век: бюджетная замена досок – стелим всего в один слой, а пол теплющий
05:00
Удобрения на грядки больше не сыплю: Засыпаю их мусором в ноябре - урожаем валят
04:35