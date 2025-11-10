Стало известно, когда в Сыктывкаре заработает каток на Стефановской площади
- 23:00 10 ноября
- Инесса Богатая
На сайте государственных закупок опубликовано объявление о проведении работ по созданию и обслуживанию объекта. Начальная цена контракта — 2, 59 миллиона рублей. Об этом сообщает komiinform.ru.
Компании, интересующиеся участием в электронном аукционе, имеют возможность подать заявки до 17 ноября. 19 числа комиссия по конкурсу выберет исполнителя, с которым подпишут соглашение.
В техническом задании прописано, что выбранная фирма обязана подготовить площадку под каток к 20 декабря 2025 года. Сюда входит выравнивание территории под каток площадью 1500 квадратных метров, уплотнение грунта, трамбовка, полив основы для льда, а также удаление обломков и неровностей на поверхности.
Согласно договору, каток должен заработать 21 декабря 2025 года. С этого момента и до 1 марта 2026 года исполнитель будет обеспечивать его работу: это включает очистку от снега, обломков и неровностей льда, ремонт трещин, полировку льда теплой водой и прочие меры по уходу.
С 2 по 10 марта 2026 года фирма разберет конструкцию катка. В проекте предусмотрено разрушение ледового покрытия фронтальным погрузчиком, загрузка снежно-ледовой смеси в грузовики и ее вывоз на специальную площадку для хранения снега.
Напомним, ранее сообщалось республиканский бюджет выделил 167 миллионов рублей на новогоднее украшение Сыктывкара.