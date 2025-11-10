Стало известно, когда в Сыктывкаре заработает каток на Стефановской площади

На сайте государственных закупок опубликовано объявление о проведении работ по созданию и обслуживанию объекта. Начальная цена контракта — 2, 59 миллиона рублей. Об этом сообщает komiinform.ru.

Компании, интересующиеся участием в электронном аукционе, имеют возможность подать заявки до 17 ноября. 19 числа комиссия по конкурсу выберет исполнителя, с которым подпишут соглашение.