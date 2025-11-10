Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Стало известно, когда в Сыктывкаре заработает каток на Стефановской площади

Стало известно, когда в Сыктывкаре заработает каток на Стефановской площади автор Вячеслав Вольгин

На сайте государственных закупок опубликовано объявление о проведении работ по созданию и обслуживанию объекта. Начальная цена контракта — 2, 59 миллиона рублей. Об этом сообщает komiinform.ru. 

Компании, интересующиеся участием в электронном аукционе, имеют возможность подать заявки до 17 ноября. 19 числа комиссия по конкурсу выберет исполнителя, с которым подпишут соглашение.

В техническом задании прописано, что выбранная фирма обязана подготовить площадку под каток к 20 декабря 2025 года. Сюда входит выравнивание территории под каток площадью 1500 квадратных метров, уплотнение грунта, трамбовка, полив основы для льда, а также удаление обломков и неровностей на поверхности.

Согласно договору, каток должен заработать 21 декабря 2025 года. С этого момента и до 1 марта 2026 года исполнитель будет обеспечивать его работу: это включает очистку от снега, обломков и неровностей льда, ремонт трещин, полировку льда теплой водой и прочие меры по уходу.

С 2 по 10 марта 2026 года фирма разберет конструкцию катка. В проекте предусмотрено разрушение ледового покрытия фронтальным погрузчиком, загрузка снежно-ледовой смеси в грузовики и ее вывоз на специальную площадку для хранения снега. 

Напомним, ранее сообщалось республиканский бюджет выделил 167 миллионов рублей на новогоднее украшение Сыктывкара.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+