Почти половина сыктывкарцев не жалеет о выбранной профессии

автор Вячеслав Вольгин

Если бы жителям города предоставился шанс заново построить карьеру, то около 44% из них остались бы верны текущей профессии. В то же время, 35% опрошенных отдали бы предпочтение совсем другому направлению деятельности. Об этом сообщает Суперджоб. При этом, мужчины чаще выражают удовлетворение своим профессиональным путем, чем женщины.

Среди людей с высшим образованием 48% сделали бы такой же выбор, в то время как среди выпускников средних профессиональных учебных заведений этот показатель составляет 40%.

Наименьшую уверенность в правильности своего выбора демонстрируют молодые люди до 35 лет – лишь 41% из них довольны своей работой. В возрастной группе от 35 до 45 лет эта цифра возрастает до 45%, а среди респондентов старше 45 лет – до 48%.