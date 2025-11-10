Почти половина сыктывкарцев не жалеет о выбранной профессии
- 20:30 10 ноября
- Инесса Богатая
Если бы жителям города предоставился шанс заново построить карьеру, то около 44% из них остались бы верны текущей профессии. В то же время, 35% опрошенных отдали бы предпочтение совсем другому направлению деятельности. Об этом сообщает Суперджоб.
При этом, мужчины чаще выражают удовлетворение своим профессиональным путем, чем женщины.
Среди людей с высшим образованием 48% сделали бы такой же выбор, в то время как среди выпускников средних профессиональных учебных заведений этот показатель составляет 40%.
Наименьшую уверенность в правильности своего выбора демонстрируют молодые люди до 35 лет – лишь 41% из них довольны своей работой. В возрастной группе от 35 до 45 лет эта цифра возрастает до 45%, а среди респондентов старше 45 лет – до 48%.
Больше всех удовлетворены своей работой те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц (57%).
Среди различных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов повторить свой выбор, наблюдается среди врачей (62%), разработчиков программного обеспечения (61%) и медицинских сестер (58%). Также высокий процент удовлетворенности у водителей (54%) и специалистов по управлению персоналом (52%). Наименьшее число довольных своим профессиональным путем оказалось среди представителей профессий, где наблюдается высокая текучесть кадров: охранников (32%), курьеров (33%) и продавцов (36%).
