В Сыктывкаре воспитатели угрожали расправой малышам в детском саду
- 12:45 9 сентября
- Настя Соловьёва
В столице Коми родители обнаружили шокирующие факты жестокого обращения с воспитанниками дошкольного учреждения. Тревогу забила одна из матерей, заметившая резкие изменения в поведении своего ребенка после посещения группы. Девочка стала замкнутой и агрессивной.
Поводом для расследования стали аудиозаписи, на которых слышны слова сотрудников МАДОУ “Детский сад №83” с оскорблениями и угрозами в адрес детей. На записях отчетливо различаются унизительные выражения и обещания физической расправы над малышами. Руководство учреждения первоначально ограничилось дисциплинарным взысканием в отношении няни, однако после вмешательства правоохранительных органов ситуацию взяли на контроль. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.
В администрации города провели экстренное собрание с участием уполномоченного по правам ребенка в Коми и других чиновников. Решается вопрос о возбуждении дела против сотрудников дошкольного учреждения. Родители требуют не допустить перевода педагогов в другие детские сады.