В Сыктывкаре воспитатели угрожали расправой малышам в детском саду

В столице Коми родители обнаружили шокирующие факты жестокого обращения с воспитанниками дошкольного учреждения. Тревогу забила одна из матерей, заметившая резкие изменения в поведении своего ребенка после посещения группы. Девочка стала замкнутой и агрессивной.

Поводом для расследования стали аудиозаписи, на которых слышны слова сотрудников МАДОУ “Детский сад №83” с оскорблениями и угрозами в адрес детей. На записях отчетливо различаются унизительные выражения и обещания физической расправы над малышами. Руководство учреждения первоначально ограничилось дисциплинарным взысканием в отношении няни, однако после вмешательства правоохранительных органов ситуацию взяли на контроль. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.