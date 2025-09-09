В Сыктывкаре мужчину задержали за кражу и продажу автомобиля по поддельным документам

Правоохранители пресекли деятельность горожанина, причастного к хищению легкового транспорта. Подозреваемый оформил фиктивную сделку, чтобы сбыть чужое имущество.

Происшествие случилось в Сыктывкаре. Автовладелец, оставив свой “ВАЗ 2107” с ключами в салоне после аварии, отправился отдыхать. После возвращения он не нашёл свой транспорт и заявил об этом в полицию. Ущерб составил 100 000 рублей. Сотрудники органов внутренних дел выявили причастное лицо — 43-летнего местного жителя с криминальным прошлым. На следственных мероприятиях гражданин чистосердечно рассказал о произошедшем. По его словам, повреждённая машина с оставленными бумагами показалась ему лёгкой добычей. Не сумев запустить мотор, он изготовил поддельный договор и перепродал авто своему знакомому за 22 500 рублей, использовав для перевозки эвакуатор. Возбуждено уголовное производство. Утраченное имущество изъято и передано хозяину. Информацию сообщили в региональном УМВД.