Коми вошла в пятерку российских регионов по уровню потребления пива

Жители республики в среднем выпивают более 57 литров этого напитка ежегодно. Такие данные приводят эксперты, анализируя потребительский рынок.

Согласно последним исследованиям, республика занимает пятое место в стране по объёмам потребления пивной продукции. В среднем на одного жителя приходится 57,7 литра этого напитка в год, что на 8% больше, чем годом ранее. В министерстве здравоохранения региона отмечают, что подобная статистика вызывает серьёзную озабоченность и указывает на необходимость усиления работы по пропаганде здорового образа жизни.