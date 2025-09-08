Коми вошла в пятерку российских регионов по уровню потребления пива
- 23:30 8 сентября
- Настя Соловьёва
Жители республики в среднем выпивают более 57 литров этого напитка ежегодно. Такие данные приводят эксперты, анализируя потребительский рынок.
Согласно последним исследованиям, республика занимает пятое место в стране по объёмам потребления пивной продукции. В среднем на одного жителя приходится 57,7 литра этого напитка в год, что на 8% больше, чем годом ранее. В министерстве здравоохранения региона отмечают, что подобная статистика вызывает серьёзную озабоченность и указывает на необходимость усиления работы по пропаганде здорового образа жизни.
В рамках Недели сокращения потребления алкоголя, которая запланирована на начало сентября, в регионе пройдут тематические мероприятия. Они будут приурочены ко Всероссийскому дню трезвости. Медицинские работники планируют рассказать жителям о последствиях злоупотребления спиртным для организма. Согласно официальной статистике, в прошлом году в регионе от причин, непосредственно связанных с распитием алкоголя, скончались 434 человека. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.
Власти региона намерены активизировать информационную кампанию о важности ответственного отношения к здоровью.