Врачи Коми организовали свыше 130 телемедицинских консультаций с января 2025 года

Медицинские специалисты республики активно используют дистанционные технологии для оказания помощи пациентам. За восемь месяцев текущего года проведена 131 консультация в формате телемедицины, что позволяет эффективно контролировать состояние здоровья жителей с хроническими заболеваниями из отдаленных населенных пунктов.

Проект “Дистанционный мониторинг пациентов” охватывает граждан с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Для реализации проекта 23 медицинских учреждения республики оснащены 757 комплектами специализированного оборудования, включая цифровые тонометры с функцией передачи данных через Bluetooth. Об этом сообщает региональный Минздрав.