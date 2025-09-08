Врачи Коми организовали свыше 130 телемедицинских консультаций с января 2025 года
Медицинские специалисты республики активно используют дистанционные технологии для оказания помощи пациентам. За восемь месяцев текущего года проведена 131 консультация в формате телемедицины, что позволяет эффективно контролировать состояние здоровья жителей с хроническими заболеваниями из отдаленных населенных пунктов.
Проект “Дистанционный мониторинг пациентов” охватывает граждан с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Для реализации проекта 23 медицинских учреждения республики оснащены 757 комплектами специализированного оборудования, включая цифровые тонометры с функцией передачи данных через Bluetooth. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Пациенты ежедневно передают показатели артериального давления через защищенную систему мониторинга. Врачи анализируют полученные данные и при необходимости оперативно корректируют терапию или назначают дополнительное обследование. Телемедицинская система также позволяет районным специалистам консультироваться с коллегами из крупных клиник по сложным случаям заболеваний.
В Сыктывкаре функционируют три центра телемедицины для взаимодействия с федеральными медицинскими учреждениями. Дополнительно работают четыре ситуационных центра, предоставляющие консультации по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, диспансеризации и медицинской помощи ветеранам. Еженедельно специалисты центров проводят до 150 консультаций.
Проект продолжает развиваться, охватывая новые медицинские учреждения и категории пациентов. Граждане могут получать консультации по телефонам ситуационных центров, все услуги предоставляются бесплатно в рамках национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”.