AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Он стал инструментом настоящего, который трансформирует самые разные сферы. На сессии AI Journey, которая состоялась в ходе X Восточного экономического форума, эксперты сфокусировались на новом этапе развития AI — переходе к рассуждающим, самообучающимся моделям, способным к решению широкого круга задач.

Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных — руководитель управления базовых моделей Kandinsky Сбербанка, рассказал о том, чего достиг GenAI на данный момент. Он описал эволюцию искусственного интеллекта от истоков до последних прорывов в создании текстов, изображений, видео, звука. Спикер уделил особое внимание развитию фундаментальных моделей Сбера GigaChat и Kandinsky и отметил их потенциал для автоматизации интеллектуального труда. Его выступление затронуло и вопрос о том, какова роль человека в новой реальности, где AI стремительными темпами трансформирует все сферы жизни.