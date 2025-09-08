Выдачи льготной ипотеки в августе превысили 200 миллиардов рублей – Домклик

В августе выдачи по льготной ипотеке составили 214 миллиардов рублей — на 14,3% больше, чем в июле 2025 года. При этом доля льготных программ сокращается третий месяц подряд: с 86% в мае до 80,3% в августе. Это связано с небольшим, но устойчивым ростом доли рыночной ипотеки.

Аналитический центр "Домклик" публикует ежемесячный обзор ключевых тенденций на ипотечном рынке. В первой части эксперты рассказали о распределении выдач по льготным и рыночным программам в августе 2025 года.

Наиболее заметным изменением по итогам августа стало обновление топ-10 регионов-лидеров по объемам выдач — Новосибирская область вытеснила Ленинградскую, благодаря чему в рейтинге увеличилось число сибирских регионов.

Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в августе 2025 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе "Господдержка" относительно общего объема выдач за месяц показана желтым, доля "Семейной ипотеки" — зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, "Дальневосточной и Арктической" — голубым, "Региональной" — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения равны или превышают 1%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Семейная ипотека сохраняет лидерство

Спрос на продукты с господдержкой, в первую очередь на Семейную ипотеку, остается стабильно высоким. Хотя по итогам августа доля Семейной ипотеки в совокупных выдачах сократилась на 1,2 п. п., объем выдач по этой программе вырос на 15%, составив около 183 миллиардов рублей.

Тройка регионов, лидирующих по доле выданной Семейной ипотеки, осталась прежней: Республика Хакасия (89,4%), Республика Адыгея (89,3%) и Астраханская область (85,8%).

Рост спроса на другие льготные программы

По итогам августа Сбер увеличил выдачи и по другим программам с господдержкой. Наибольший рост зафиксирован по ИТ-ипотеке — 22% по отношению к июлю, с 3,9 до 4,7 миллиардов. Выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли менее значительно (+6%), до 20 миллиардов рублей, однако их доля в общем объеме существенно выше, чем у ИТ-ипотеки.

В августе ИТ-ипотека занимала сравнительно высокую долю в выдачах в Ярославской области (5,4%), Татарстане (4,4%) и Томской области (3,7%). Дальневосточная и Арктическая программа была высоко востребована в Бурятии, Якутии и Амурской области, где ее доля составила 76,8%, 74% и 71,2% соответственно.

Рыночная ипотека выходит на максимум

Объемы выдач по рыночной ипотеке продолжают расти высокими темпами, на что повлияло снижение ключевой ставки ЦБ. В августе заемщики оформили кредитов по базовым программам на общую сумму более 52 миллиардов рублей, что на 28,5% больше, чем в июле. На этом фоне доля рыночных программ прибавила 1,7 п. п. и почти приблизилась к 20%. Более 60% выдач по рыночным программам, или 32 миллиардов рублей, пришлись на вторичное жилье.

В августе регионами с наиболее значимой долей выдач по рыночным ставкам стали Саратовская, Омская (обе — по 31,2%) и Владимирская (30,9%) области.

Методология: как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объему выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчетов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы "Господдержка".