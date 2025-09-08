ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады

Фото из архива редакции

ВТБ увеличил количество возможных самоограничений для защиты клиентов от мошенников. Теперь можно установить самозапрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. Это поможет пользователям интернет-банка защитить свои деньги, даже если доступ в приложение получат злоумышленники. — Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты "захлопывают дверь" перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк, — отметил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Спикер отметил, что ВТБ увеличил количество самозапретов, по сравнению с тем объемом, который уже доступен на Госуслугах.

Даже находясь под влиянием мошенников, клиент не сможет быстро совершить операцию, на которую поставил самоограничение — например, взять кредит и перевести деньги. Снять запрет можно только лично в отделении банка. Это повышает шансы на то, что с помощью сотрудников банка и близких людей клиент выйдет из-под влияния мошенников до того, как отдаст им свои и заемные средства.