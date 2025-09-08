Логотип новостного портала Прогород
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования во втором полугодии

По оценкам ВТБ, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По итогам всего 2025 года ВТБ прогнозирует объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 триллионов рублей, что будет на 26% ниже результата 2024 году. Порядка 60% выдач составят залоговые кредиты: ипотека займет 4,04 триллиона рублей, автокредитование 1,7 триллионов, кредиты наличными - около 3,8 триллионов.
Объем розничного кредитного портфеля на рынке, как ожидает ВТБ, увеличится за год на 3%, превысив 40,6 триллионов рублей. Наибольший вклад в положительную динамику внесут автокредитование (рост на 16%) и кредитные карты (рост на 10%).

– Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования, – подчеркнул Александр Пахомов.

