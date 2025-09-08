Около 4 тысяч вопросов поступило на телевизионную прямую линию с Ростиславом Гольдштейном
9 сентября в 17:00 руководитель Республики Коми Ростислав Гольдштейн в прямом эфире ответит на вопросы жителей, журналистов и лидеров общественного мнения. Сбор вопросов продолжается, их принимают до окончания трансляции.
С 3 по 8 сентября уже поступило около 4 тысяч обращений. На данный момент больше всего вопросов поступило в социальной сети ВКонтакте, на втором месте – телефон горячей линии (8-800-200-96-14, звонок бесплатный), на третьем – чат-бот (GlavaKomi_Feedback_bot). Также письменные вопросы и видеосообщения принимаются в национальном мессенджере MAX (8-912-161-66-74).
В рамках работы call-центра ежедневно сообщения принимают 10 волонтёров. В топе тематики обращений: дороги и транспорт, здравоохранение, социальная поддержка, спорт.
Инициативу Ростислава Гольдштейна о проведении первой телевизионной прямой линии позитивно оценили общественники региона.
Как отметила председатель комиссии Общественной палаты Коми по вопросам социальной политики, здравоохранения, развития образования, культуры и спорта Наталья Бутрим, "прямая линия – это не просто мероприятие, это реальная возможность для каждого из нас быть услышанным".
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Коми Юрий Широков считает, что в открытом диалоге рождается доверие, а в прямом общении – реальные решения:
"Анализируя преобразования, ожидающие Сыктывкар и всю республику в ближайшие 5 лет, мы уже сегодня понимаем, что построение диалога с людьми – ключевой инструмент развития региона. И чем искреннее этот диалог, тем ярче перспективы развития нашей республики".
Ранее Ростислав Гольдштейн уже провёл две прямых линии в социальных сетях, по итогам которых решены насущные вопросы, реализованы инициативы граждан, запущены новые проекты.
Так, например, в селе Межег Усть-Вымского района благоустроены памятники братьям Просужих – участникам Великой Отечественной войны, в ухтинском посёлке Ярега нормализована подача тепла в многоквартирные дома путём ввода новой блочно-модульной котельной, запущена республиканская программа подготовки кадров "Пера. Путь героя", разработана образовательная платформа для развития и карьерного роста молодёжи "Коми – территория действий".
***Напомним, прямая линия с Ростиславом Гольдштейном начнётся 9 сентября в 17:00. Трансляция будет организована на телеканалах "Россия 24" ("Коми Гор"), "Юрган", на Радио РОССИИ ("Коми Гор"), в официальных аккаунтах главы региона в социальных сетях.