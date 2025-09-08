В Коми молодой водитель уснул за рулем и съехал в кювет

Фото Госавтоинспекции Коми

Мужчина получил повреждения, но медицинскую помощь не принял. Происшествие случилось в Прилузском районе на автодороге “Вятка”. Водитель 1990-го года рождения, находившийся за рулем Opel Astra, направлялся в сторону Сыктывкара. На 536 километре трассы он не справился с управлением из-за того, что уснул. Транспортное средство оказалось в левом придорожном кювете.

Мужчина имеет незначительный опыт управления автомобилем, его стаж составляет менее 24 месяцев. Прибывшие медики зафиксировали у него травмы головы и верхних конечностей, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в УГИБДД по Коми.