В Коми началась массовая вакцинация против гриппа

Фото из архива редакции

Медицинские учреждения региона получили первую партию препаратов для иммунизации населения. Специалисты отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от вируса и его осложнений. Врачи начали бесплатно прививать от гриппа жителей Коми. Вакцины поступили во все поликлиники, где можно пройти процедуру. Препараты предназначены для разных возрастных групп, включая детей и взрослых.

По данным ИА “Комиинформ”, вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на текущий эпидемический сезон. Препараты формируют иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, включая A/H1N1, A/H3N2 и два типа вируса B.