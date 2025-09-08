В Коми началась массовая вакцинация против гриппа
- 11:45 8 сентября
- Настя Соловьёва
Медицинские учреждения региона получили первую партию препаратов для иммунизации населения. Специалисты отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от вируса и его осложнений.
Врачи начали бесплатно прививать от гриппа жителей Коми. Вакцины поступили во все поликлиники, где можно пройти процедуру. Препараты предназначены для разных возрастных групп, включая детей и взрослых.
По данным ИА “Комиинформ”, вакцины соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на текущий эпидемический сезон. Препараты формируют иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, включая A/H1N1, A/H3N2 и два типа вируса B.
На этот год запланирована иммунизация более 430 тысяч человек, из которых 102 тысячи – дети. Такой охват позволит сформировать коллективный иммунитет и снизить распространение заболевания в холодный период. Медики подчеркивают, что современные препараты хорошо переносятся и редко вызывают побочные реакции.