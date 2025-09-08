Республика Коми вошла в число лидеров по числу волонтерских инициатив

Молодые активисты региона вошли в двадцатку самых заинтересованных по всей России. Такая статистика демонстрирует серьёзное внимание местных жителей к добровольческим и социальным проектам.

Всего от Республики Коми организаторы приняли 87 работ. Для сравнения, в прошлом году их было 68. Столь заметный рост подтверждает: волонтёрство и желание менять жизнь вокруг набирают популярность. Премия #МЫВМЕСТЕ создана для тех, кто своими действиями укрепляет идеи взаимной поддержки и человечности. Как сообщает Комитет по молодежной политике Коми, инициативность земляков также оценили на форуме “Ладога” — там состоялась открытая беседа с представителями власти.