Республика Коми вошла в число лидеров по числу волонтерских инициатив
- 10:45 8 сентября
- Настя Соловьёва
Молодые активисты региона вошли в двадцатку самых заинтересованных по всей России. Такая статистика демонстрирует серьёзное внимание местных жителей к добровольческим и социальным проектам.
Всего от Республики Коми организаторы приняли 87 работ. Для сравнения, в прошлом году их было 68. Столь заметный рост подтверждает: волонтёрство и желание менять жизнь вокруг набирают популярность. Премия #МЫВМЕСТЕ создана для тех, кто своими действиями укрепляет идеи взаимной поддержки и человечности. Как сообщает Комитет по молодежной политике Коми, инициативность земляков также оценили на форуме “Ладога” — там состоялась открытая беседа с представителями власти.
Наталья Коновалова, руководящая отделом развития волонтерства ГАУ РК “Ресурсный молодежный центр”, отметила: рост числа участников говорит сам за себя. За этими цифрами стоит искреннее желание людей делать добро, поддерживать окружающих и создавать полезные изменения. Участие в премии и активность на всероссийских площадках доказывают, что у региона большой потенциал в реализации значимых начинаний.
Всего в 2024 году на конкурс поступило 51 837 заявок из 147 стран. Следующим шагом для финалистов из Коми станет федеральный этап.