В Сыктывкаре на светофорах с кнопкой вызова установили информационные таблички
- 08:45 8 сентября
- Настя Соловьёва
В городе на пешеходных переходах рядом со школами появились специальные указатели. Эта мера должна дисциплинировать учащихся и помочь им безопасно добираться на уроки.
В Сыктывкаре установили яркие плакаты на светофорах с вызывными кнопками. Местное предприятие разместило их на перекрестках около школ на Тентюковской, Петрозаводской, Лыткина и Димитрова. Об этом сообщает “Комиинформ” со ссылкой на МКП “Дорожное хозяйство”.
Яркие знаки привлекают взгляд и разъясняют принцип работы оборудования: для активации зеленого сигнала необходимо нажать на кнопку. Это напоминание особенно актуально по утрам, когда ученики торопятся и иногда забывают об обязательной процедуре, перебегая магистраль на красный свет.
Подобные участки определены Госавтоинспекцией как зоны повышенного риска. Сами светофоры с функцией вызова здесь смонтировали раньше для защиты несовершеннолетних горожан.