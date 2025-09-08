Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре на светофорах с кнопкой вызова установили информационные таблички

В Сыктывкаре на светофорах с кнопкой вызова установили информационные табличкиФото: МКП “Дорожное хозяйство”

В городе на пешеходных переходах рядом со школами появились специальные указатели. Эта мера должна дисциплинировать учащихся и помочь им безопасно добираться на уроки.

В Сыктывкаре установили яркие плакаты на светофорах с вызывными кнопками. Местное предприятие разместило их на перекрестках около школ на Тентюковской, Петрозаводской, Лыткина и Димитрова. Об этом сообщает “Комиинформ” со ссылкой на МКП “Дорожное хозяйство”.

Яркие знаки привлекают взгляд и разъясняют принцип работы оборудования: для активации зеленого сигнала необходимо нажать на кнопку. Это напоминание особенно актуально по утрам, когда ученики торопятся и иногда забывают об обязательной процедуре, перебегая магистраль на красный свет.

Подобные участки определены Госавтоинспекцией как зоны повышенного риска. Сами светофоры с функцией вызова здесь смонтировали раньше для защиты несовершеннолетних горожан.

