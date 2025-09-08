В Сыктывкаре на светофорах с кнопкой вызова установили информационные таблички

В городе на пешеходных переходах рядом со школами появились специальные указатели. Эта мера должна дисциплинировать учащихся и помочь им безопасно добираться на уроки.

В Сыктывкаре установили яркие плакаты на светофорах с вызывными кнопками. Местное предприятие разместило их на перекрестках около школ на Тентюковской, Петрозаводской, Лыткина и Димитрова. Об этом сообщает “Комиинформ” со ссылкой на МКП “Дорожное хозяйство”.