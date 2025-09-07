В Сыктывкаре коммунальная авария оставила горожан без воды
- 14:30 7 сентября
- Егор Никишин
В столице Республики Коми 7 сентября произошел инцидент, из-за которого затопило улицу Кирова. Об этом сообщили "БНК".
По информации, предоставленной в городской администрации, произошел прорыв водопроводной сети. Для проведения ремонтных работ необходимо вскрытие участка дорожного полотна. Представители мэрии города сообщили, что в районе станции скорой помощи специалисты "Сыктывкарского водоканала" занимаются устранением последствий аварии. Чтобы обнаружить место утечки и выполнить качественный ремонт, потребуется вскрыть часть дороги.
В связи с работами временно приостановлено снабжение в нескольких многоквартирных домах и нежилых зданиях. Городская администрация организовала подвоз питьевой воды для населения.
Ориентировочные сроки завершения восстановительных мероприятий будут известны позднее, после детального исследования сети. "Сыктывкарский водоканал" обращается к жителям с просьбой проявить понимание к возникшим неудобствам, сообщили в администрации.