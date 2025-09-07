«Выльгортский паук»: историю убийства из Коми вновь показали на НТВ

Как ранее сообщал «Про Город», популярная передача основана в числе иных источников на книге «Сыщики земли зырянской» сыктывкарца Анатолия Соловьёва, который много лет проработал в УгРо МВД Коми АССР. Помогла ему в писательском проекте журналист из столицы Коми Елена Музыкант.

Вчера сюжет передачи под названием «Выльгортский паук» представлял собой увлекательный детектив о трех ЧП от 1982 года в райцентре Сыктывдинского района.

Сначала там была убита Марина Каминская, дочка почтальона, которая помогла маме разнести корреспонденцию в дома земляков.

Ее тело нашли в лесу. Там же спустя несколько недель неизвестные оставили еще одно. Второй убитой оказалась доярка Валентина Сазонова.

Милиция искала блондина, поскольку на первом теле были найдены мужские волосы этого цвета.

По первому делу явных подозреваемых среди круга общения семьи не вычислено. А вот у второй жертвы был поклонник - 27-летний электрик Петр Углов. Его прежняя пассия грозилась расправиться с соперницей. Но следствие показало, что ни мужчина, ни его первая возлюбленная не убивали доярку. А за ней он приударил на спор с приятелями.

Следующим подозреваемым стал 36-летний шофер Андрей Барков. Благодаря наружному наблюдению его застали в лесу с поличным: в момент нападения на случайную прохожую. Правда, он лишь распахнул перед ней плащ, так как страдал от психического расстройства: ему нравилось обнажаться перед молодыми незнакомками.

А вот третье преступление оказалось роковым для убийцы. Другая молодая жительница Выльгорта Ксения Краснова могла стать падчерицей для нового сожителя своей мамы. Это 26-летний рабочий совхоза Олег Панарин. Первое время он вел себя мягко и нежно с обеими. Но как-то раз, дождавшись ухода матери девушки на работу, обвинил ее дочь в краже его наличных. Вывел ее дома. Сказал, что отведет к матери на работу для разбора ситуации. Но по дороге дескать ему приметились за деревьями некие люди, которым он не вернул долг. Доверчивая девушка согласилась на его предложение спрятаться в ближайшем доме.

А там хозяин жилплощади - как потом выяснилось приятель Понарина - по договоренности ждал обоих. Мужчины надругались над студенткой. И убили бы, но она вовремя упала в обморок. А когда пришла в себя, сумела сбежать.

Милиция, куда она и ее мама сообщили о случившемся, не успели застать преступников на месте. Но терпения им хватило находиться около дома до ночи, когда хозяин дома вернулся. Его скрутили и потребовали выдать подельника. Тот уснул в кустах, пока ждал сообщника.

Обыск дома Панарина ничего не дал. Зато его пожилая мать сообщила ценные сведения: о том, что Олег подозрительно копал огород на придомовом участке некоторое время назад. Под слоем земли следователи обнаружили сумку почтальона и хозяйственную авоську доярки.

За двойное убийство и преступление против половой неприкосновенности суд к Панарину был суров и справедлив: ему вынесли «вышку». Он был расстрелян. А жители Выльгорта выдохнули и зажили вновь спокойной сельской мирной жизнью.

Галина СЕРГЕЕВА