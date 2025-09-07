Чем отличается отдых в Турции в сентябре: на какой курорт лучше поехать

Турция давно завоевала сердца россиян благодаря доступной системе "все включено" и возможности летнего отдыха без виз, начиная уже с мая. Однако, чтобы избежать толп туристов и насладиться всеми прелестями турецкого гостеприимства, стоит рассмотреть поездку в сентябре.

В начале месяца во всех курортных зонах Турции сохраняется теплая, почти летняя погода. Море спокойное, солнечных дней больше, чем пасмурных, и нет сильных ветров. Это идеальное время для дайвинга и отдыха на яхтах.

Однако во второй половине сентября лучше выбирать курорты Средиземного моря, так как на черноморском и эгейском побережьях вечера становятся прохладнее (до +22°C).

Самые теплые курорты Средиземноморья в сентябре:

Анталия: Этот регион славится самым благоприятным климатом для пляжного отдыха в сентябре.

Этот регион славится самым благоприятным климатом для пляжного отдыха в сентябре. Кемер: Горы, окружающие Кемер, защищают его от холодных ветров и создают комфортные условия для купания и загара.

Горы, окружающие Кемер, защищают его от холодных ветров и создают комфортные условия для купания и загара. Алания: Самый южный курорт Турции, где жаркая погода сохраняется на протяжении всего сентября, а купаться можно вплоть до ноября.

Для любителей более прохладного климата:

Белек: Здесь не бывает изнуряющей жары, поэтому этот курорт идеально подходит для тех, кто предпочитает активный отдых и занятия спортом.

Здесь не бывает изнуряющей жары, поэтому этот курорт идеально подходит для тех, кто предпочитает активный отдых и занятия спортом. Мармарис и Бодрум (Эгейское побережье): Эти города предлагают более прохладный климат, идеально подходящий для экскурсий и посещения ночных ресторанов. В первой половине сентября дневная температура здесь не превышает +25°C.

Подробнее о популярных курортах:

Анталия в сентябре: Анталия – отличный выбор для тех, кто хочет насладиться теплым морем в сентябре. В первой половине месяца здесь сохраняется высокий сезон, но к концу месяца цены на туры снижаются. Качество обслуживания в отелях остается высоким до середины сентября, после чего анимация и разнообразие блюд в ресторанах могут уменьшиться.

Кемер в сентябре: Кемер предлагает не только отличные пляжи, но и богатую историю и культуру. Здесь можно посетить древние городские развалины и отправиться в поход в Таврские горы, чтобы подышать целебным воздухом хвойных деревьев.

Алания в сентябре: Это самый южный курорт Турции, где сезон купания продолжается до ноября. В сентябре здесь много сезонных фруктов в отелях по системе "все включено".

Плюсы и минусы отдыха в Турции в сентябре:

Плюсы:

Меньше туристов.

Комфортная температура воздуха и воды.

Снижение цен на туры и товары.

Меньше риска кишечных инфекций.

Минусы:

Уменьшение количества авиарейсов.

Более прохладное море на Черноморском и Эгейском побережьях.

Возможное ухудшение качества обслуживания в отелях к концу сентября.

В заключение: Сентябрь – прекрасное время для отдыха в Турции. Вы сможете насладиться комфортной погодой, теплым морем, более низкими ценами и меньшим количеством туристов. Правильно выбрав курорт, вы получите незабываемые впечатления от бархатного сезона в Турции!

