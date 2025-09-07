Непростая пора: кому стоит быть осторожнее в сентябре 2025 года – прогноз Володиной
- 07:45 7 сентября
- Служба новостей
Сентябрь 2025 года станет временем мощных астрологических событий – коридор затмений, который, по прогнозам астролога Василисы Володиной, продлится с 5 по 23 сентября. Кульминацией этого периода станут лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Воздействие коридора затмений ощутит на себе каждый, но особенно сильно его почувствуют люди, рожденные в следующие даты:
- 5-7 марта
- 19-21 марта
- 7-8 сентября
- 21-23 сентября (любого года)
Советы от Василисы Володиной для "особенных" дат:
Астролог советует людям, рожденным в указанные даты, проявлять предельную осмотрительность и внимательно следить за своим эмоциональным состоянием. В этот период крайне важно избегать ситуаций, провоцирующих стресс, и воздерживаться от любых неоправданных рисков. Не поддавайтесь на провокации и берегите свою нервную систему.
Индивидуальная восприимчивость:
Если в вашем индивидуальном гороскопе важные планеты находятся вблизи 15 градуса Рыб или 29 градуса Девы, будьте готовы к тому, что коридор затмений может спровоцировать кардинальные перемены в вашей жизни. Этот период может заставить вас пересмотреть свои планы и цели, а также внести серьезные коррективы в привычный распорядок дня.
Общее влияние коридора затмений:
Коридор затмений характеризуется интенсивным выбросом энергии, способным запустить процесс переоценки ценностей и заставить нас пересмотреть свои планы на будущее. Это время, когда прошлое и будущее тесно переплетаются, заставляя нас взглянуть правде в глаза.
Рекомендации, чтобы пережить период с наименьшими потерями:
Василиса Володина рекомендует сохранять хладнокровие и избегать принятия скоропалительных решений, особенно в вопросах, имеющих важное значение для вашей жизни. Используйте это время, чтобы проанализировать события прошлого, выявить допущенные ошибки и наметить новые ориентиры, по которым вы будете двигаться дальше. Такой подход поможет вам уверенно встретить грядущие перемены и заложить прочный фундамент для будущих позитивных изменений.
Основные выводы:
- Коридор затмений – время повышенной эмоциональной чувствительности и высокой вероятности перемен во всех сферах жизни.
- Старайтесь избегать стрессовых ситуаций и не рискуйте без необходимости.
- Займитесь анализом прошлого и пересмотрите свои планы на будущее, внесите необходимые коррективы.
- Сохраняйте спокойствие и обдуманно подходите к принятию важных решений.
Важно помнить:
Астрологические прогнозы – это лишь общие рекомендации, которые могут служить ориентиром. Ваша жизнь и ваш выбор всегда остаются в ваших руках. Используйте астрологическую информацию, чтобы лучше понимать себя и происходящие вокруг вас события, но не позволяйте ей диктовать вам, как жить. Прислушивайтесь к себе, доверяйте своей интуиции и делайте выбор, который считаете правильным для себя.
