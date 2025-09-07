Незаконную пристройку к автовокзалу в Сыктывкаре обязали снести
- 11:45 7 сентября
- Анастасия Амелькина
Арбитражный суд Коми предписал Фонд «Помощи детям, оставшимся без попечения родителей» демонтировать самовольную пристройку к зданию автовокзала на улице Морозова в столице региона.
Соответствующий иск подала администрация Сыктывкара, так как владельцы здания не получали разрешения на возведение конструкции. Пристройка представляет собой каркасное сооружение из металлического профиля с обшивкой из профилированных листов, оснащенное системами отопления, кондиционирования и электроснабжения. Инспекция Госстройнадзора установила, что объект имеет прочную связь с землей и является капитальным строением.
Территория, на которой расположен торговый комплекс «Центральный рынок» с автовокзалом, находится в аренде у фонда с 2017 года. В 2024 году владельцам было выдано уведомление о выявлении самовольной постройки, а затем администрация города распорядилась о ее сносе до конца февраля 2025 года. Однако, фонд требования не исполнил, что и послужило причиной обращения в суд.
Несмотря на признание исковых требований представителем фонда, суд отклонил просьбу об отсрочке исполнения решения. Теперь фонд обязан за свой счет снести незаконную пристройку в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. Об этом пишет «БНК». На данный момент предписание еще не вступило в силу.