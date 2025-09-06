Сыктывкарцы все чаще отказываются от серых зарплат

Согласно новому опросу, проведенному сервисом SuperJob, доля горожан, согласных на неофициальную оплату труда, снизилась до 30%, в то время как противников серых схем стало больше – 49%.

Еще в апреле аналогичный опрос показывал, что 32% сыктывкарцев готовы принять неофициальную зарплату, а 38% выступали против. Таким образом, всего за пять месяцев число противников "серых" выплат увеличилось на 11%. Об этом пишет БНК.