Сыктывкарцы все чаще отказываются от серых зарплат
- 01:00 7 сентября
- Анастасия Амелькина
Согласно новому опросу, проведенному сервисом SuperJob, доля горожан, согласных на неофициальную оплату труда, снизилась до 30%, в то время как противников серых схем стало больше – 49%.
Еще в апреле аналогичный опрос показывал, что 32% сыктывкарцев готовы принять неофициальную зарплату, а 38% выступали против. Таким образом, всего за пять месяцев число противников "серых" выплат увеличилось на 11%. Об этом пишет БНК.
Отмечается, что среди мужского населения готовность принять неофициальную оплату труда выше (35%), чем среди женщин (25%). Самой лояльной к серым зарплатам оказалась возрастная группа 35-45 лет (34%), в то время как молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет проявляют меньшую готовность (30% и 26% соответственно). Особенно принципиальную позицию занимают горожане старше 45 лет, среди которых каждый второй категорически против серых схем.
Интересно, что среди тех, кто зарабатывает более ста тысяч рублей в месяц, лишь 28% готовы на неофициальную зарплату, и именно в этой группе самый высокий процент отказавшихся (55%). Среди людей с более низким доходом (менее 100 тысяч) готовность к доходам "в конверте" выше (32-33%), а количество отказов меньше (45%).
Также выяснилось, что жители с высшим образованием реже принимают условие на серые схемы (28%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (32%).