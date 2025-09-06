Египет: Повар в отеле рассказал, что делают с недоеденной едой со шведских столов
Во время отпуска в Египте мне удалось пообщаться с одним из поваров местного отеля, и разговор неожиданно повернулся к закулисью "шведского стола". Забудьте мифы об объедках, возвращающихся на стол! Повар развеял самые распространенные слухи и рассказал, как на самом деле организовано питание в отельном бизнесе.
Как отели угадывают, сколько еды приготовить? Секрет точного планирования
Отели в Египте и Турции используют сложную систему, чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество продуктов. Это настоящий мозговой штурм! Отделы закупок, бронирования и финансов ежедневно сотрудничают, учитывая количество забронированных номеров на день, неделю и даже месяц вперед. Конечно, 100% точности не бывает, но расчеты настолько продуманы, что к концу дня остаётся минимум несъеденной пищи.
Куда на самом деле исчезает еда со "шведского стола"? Никаких тайн!
Процесс организован очень рационально и с заботой о ресурсах.
-
Первый круг "спасения": За полчаса до закрытия ресторана к столу допускаются сотрудники отеля: аниматоры, менеджеры и другие офисные работники. Они с удовольствием доедают остатки, помогая предотвратить выбрасывание еды впустую. В более экономных отелях, как заметил повар, к концу трапезы остаётся совсем немного - сотрудники быстро "подчищают" блюда.
-
Второй шанс: Служебное кафе: То, что осталось после сотрудников, не спешит в мусорное ведро. Остатки отправляются в специальные служебные кафе, где питаются горничные, садовники, сотрудники ресепшена и другой обслуживающий персонал. Получается, что продукты используются по максимуму, обеспечивая питание сотрудников отеля. Это выгодно и логично, согласитесь?
Какие блюда получают "вторую жизнь", а какие - нет? Строгий отбор!
Не всё может быть вновь использовано!
- Без права на переработку: Салаты с заправкой (особенно майонезные), картофель фри и яичница/омлеты отправляются на утилизацию сразу из-за высокой вероятности быстрой порчи.
- "Воскрешение" возможно: Нарезанные овощи (огурцы, помидоры, капуста) хорошо хранятся и могут быть использованы для приготовления свежих салатов на следующий день. Мясо, сосиски, вареные яйца и макароны превращаются в ингредиенты для новых блюд: пиццы, запеканок или сытных бутербродов. Утренние блинчики могут "перевоплотиться" в десерт с добавлением шоколада или фруктов к вечернему чаю. Это не только экономно, но и, при правильном хранении, безопасно.
Что происходит с едой, которую не доели туристы? Правда без прикрас!
Здесь всё однозначно. Абсолютно любая еда, побывавшая на тарелке туриста, даже если она нетронута, отправляется в мусор. Официанты сразу очищают тарелки от остатков в мусорные мешки. И нет, еду не раздают нуждающимся или животным. Повар объяснил, что у отелей нет подобных программ, и организовать это довольно сложно.
Безопасно ли есть повторно переработанные продукты? Гарантии повара!
По словам повара, вся переработка и повторное использование продуктов осуществляется под строгим контролем и с соблюдением всех санитарных норм. Блюда подаются максимум на следующий прием пищи. Поскольку персонал отеля сам питается с того же "шведского стола", в качестве и свежести продуктов заинтересованы абсолютно все.
Почему же тогда у туристов часто возникают проблемы с пищеварением? Вот где кроется разгадка!
По словам повара, большинство проблем с пищеварением у туристов связано вовсе не с едой. Зачастую виноваты факторы, выходящие за рамки отельной кухни:
- Резкая смена климата: Организм не успевает адаптироваться.
- Несоблюдение гигиены: Пренебрежение правилами личной гигиены (мытье рук) увеличивает риск.
- Неправильные сочетания: Употребление холодных напитков в жару может вызвать дискомфорт.
- Непривычная пища: Блюда с большим количеством специй могут быть сложными для переваривания.
Важное уточнение: Здравый смысл - лучший советчик!
Хотя рассказанная схема широко распространена в отельном бизнесе, важно понимать, что стандарты гигиены и правила повторного использования продуктов могут значительно различаться в зависимости от уровня отеля, страны и руководства. Несмотря на заявления повара о строгом контроле, всегда стоит быть внимательным и осторожным при выборе блюд на "шведском столе".
- Выбирайте свежеприготовленные блюда: Обращайте внимание на те, что только что появились.
- Горячее - лучше: Отдавайте предпочтение горячим блюдам, которые прошли термическую обработку.
- Остерегайтесь салатов с заправкой: Особенно тех, которые долгое время находятся вне холодильника.
- Тщательно мойте руки: Перед каждым приемом пищи это обязательное правило.
Помните, что личная гигиена и умеренность в еде – ваши лучшие союзники в борьбе с пищевыми расстройствами во время отпуска! Наслаждайтесь отдыхом и будьте здоровы!
