Ухтинцы взяли золото на первенстве Коми по футболу 2025, разгромив Сыктывкар в финалеФото Минспорта Коми

В столице Коми завершились соревнования регионального первенства по футболу 2025 года. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства спорта Республики Коми, за победу боролись представители 12 муниципалитетов.

В решающем поединке команда из Ухты оказалась сильнее сборной Сыктывкара, одержав уверенную победу со счетом 4:1 и завоевав золотые медали.

В матче за третье место сошлись команды из Печоры и Усть-Вымского района. В напряженной борьбе победу со счетом 2:1 одержали футболисты из Усть-Выми, занявшие третье место, оставив команду Печоры на четвертой строчке турнирной таблицы.

Помимо командных наград, были определены и отмечены лучшие игроки чемпионата. Индивидуальные призы получили Кирилл Шайманов (Печора), Алексей Растегаев (Усть-Вымский район), Андрей Петрунёв (Сыктывкар), а также Александр Цыпин и Дмитрий Гордеев (Ухта).

Стоит подчеркнуть, что важную роль в развитии массового спорта и улучшении качества жизни граждан играет государственная программа "Спорт России".

