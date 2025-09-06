Кипячу туалетную бумагу прямо в кастрюле — и "угощение" на 3 дня готово: оценили все соседи

Надоели насекомые, проникающие из подъезда? В борьбе с тараканами, заполоняющими квартиры, не обязательно прибегать к агрессивной химии, особенно если в доме аллергики, дети или домашние животные. Блогеры, ведущие домашнее хозяйство, делятся неожиданным и безопасным народным средством – вареной туалетной бумагой!

Забудьте о токсичных спреях и порошках! Этот рецепт – настоящее спасение для тех, кто заботится о здоровье своей семьи и окружающей среде.