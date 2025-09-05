Зашла в русский магазин в Германии: показываю, без какой еды наши эмигранты не могут прожить за границей
- 01:30 6 сентября
- Служба новостей
Автор делится впечатлениями о гастрономических предпочтениях русских эмигрантов в Германии. Пожив у друзей и попробовав немецкую кухню, она поняла, как сильно скучает по "своему, привычному и родному". Друзья, прожившие в Германии более 30 лет, тоже не смогли "привыкнуть к здешней кухне". Поэтому автор посетила русские магазины и сделала обзор самых востребованных продуктов.
Русский магазин в Бендорфе: "Кусочек Родины" в Германии
Автор была удивлена ассортиментом и тем, какие продукты необходимы эмигрантам для комфортной жизни за границей.
Топ-10 самых востребованных продуктов:
- Чай "Майский": Лидер продаж среди чаев из России. Цена - около 369 рублей за большую упаковку.
- Советские конфеты: "Красный мак", "Москва", "Птичье молоко" - вкус детства, который сложно забыть.
- Сушки, пряники и овсяное печенье: Простая, но такая любимая выпечка, по которой сильно скучают за границей.
- Кукурузные палочки "Маша и Медведь": Детский продукт, вызывающий теплые чувства. Интересно, почему надпись на английском?
- Варенье и сгущенка: Незаменимые продукты для выпечки и просто для души. Вы бы стали покупать их, живя в Германии?
- Тушенка: Несмотря на разнообразие немецких мясных деликатесов, российская тушенка остается в приоритете.
- Готовая перловая и гречневая каша: Автор удивлена, кто покупает готовую кашу, когда крупу можно приготовить самим.
- Соленья и шпроты: Маринованные огурцы, помидоры и икра из кабачков напоминают о домашних заготовках и дачном сезоне.
- Пельмени: Незаменимый продукт для автора, который она искала бы даже в Италии.
- Селедка: Русскую селедку любят не только эмигранты, но и немцы, которым не нравится местный вариант приготовления с избытком уксуса.
Бонус:
- Семечки "Джин" и "Бабкины": Завершают список самых популярных продуктов из России.
Вопрос читателям:
А без какой еды вы не смогли бы прожить за границей? Поделитесь своими гастрономическими привязанностями!
Источник: Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому