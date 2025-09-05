Логотип новостного портала Прогород
Зашла в русский магазин в Германии: показываю, без какой еды наши эмигранты не могут прожить за границей

Автор делится впечатлениями о гастрономических предпочтениях русских эмигрантов в Германии. Пожив у друзей и попробовав немецкую кухню, она поняла, как сильно скучает по "своему, привычному и родному". Друзья, прожившие в Германии более 30 лет, тоже не смогли "привыкнуть к здешней кухне". Поэтому автор посетила русские магазины и сделала обзор самых востребованных продуктов.

Русский магазин в Бендорфе: "Кусочек Родины" в Германии

Автор была удивлена ассортиментом и тем, какие продукты необходимы эмигрантам для комфортной жизни за границей.

Топ-10 самых востребованных продуктов:

  1. Чай "Майский": Лидер продаж среди чаев из России. Цена - около 369 рублей за большую упаковку.
  2. Советские конфеты: "Красный мак", "Москва", "Птичье молоко" - вкус детства, который сложно забыть.
  3. Сушки, пряники и овсяное печенье: Простая, но такая любимая выпечка, по которой сильно скучают за границей.
  4. Кукурузные палочки "Маша и Медведь": Детский продукт, вызывающий теплые чувства. Интересно, почему надпись на английском?
  5. Варенье и сгущенка: Незаменимые продукты для выпечки и просто для души. Вы бы стали покупать их, живя в Германии?
  6. Тушенка: Несмотря на разнообразие немецких мясных деликатесов, российская тушенка остается в приоритете.
  7. Готовая перловая и гречневая каша: Автор удивлена, кто покупает готовую кашу, когда крупу можно приготовить самим.
  8. Соленья и шпроты: Маринованные огурцы, помидоры и икра из кабачков напоминают о домашних заготовках и дачном сезоне.
  9. Пельмени: Незаменимый продукт для автора, который она искала бы даже в Италии.
  10. Селедка: Русскую селедку любят не только эмигранты, но и немцы, которым не нравится местный вариант приготовления с избытком уксуса.

Бонус:

  • Семечки "Джин" и "Бабкины": Завершают список самых популярных продуктов из России.

Вопрос читателям:

А без какой еды вы не смогли бы прожить за границей? Поделитесь своими гастрономическими привязанностями!

