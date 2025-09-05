Зашла в русский магазин в Германии: показываю, без какой еды наши эмигранты не могут прожить за границей

Автор делится впечатлениями о гастрономических предпочтениях русских эмигрантов в Германии. Пожив у друзей и попробовав немецкую кухню, она поняла, как сильно скучает по "своему, привычному и родному". Друзья, прожившие в Германии более 30 лет, тоже не смогли "привыкнуть к здешней кухне". Поэтому автор посетила русские магазины и сделала обзор самых востребованных продуктов.

Русский магазин в Бендорфе: "Кусочек Родины" в Германии