Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности

Смартфоны с искусственным интеллектом, которые могут сами обрабатывать фото, пока не вытеснили фоторедакторы, но по росту востребованности уже почти догнали их. Так, в первой половине 2025 года интерес у жителей Республики Коми к сайтам с фоторедакторами вырос в 4,9 раза по сравнению со вторым полугодием 2024-го. При этом спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото без дополнительных приложений увеличился в 2,2 раза за год. Такой тренд увидели аналитики МегаФона на основании обезличенных данных трафика на тематические ресурсы, а также продаж смартфонов.

За последний год объём трафика, потраченного на ресурсах по обработке фотоснимков, вырос на 394%. Вместе с тем наблюдается смена «профиля» пользователя: жительницы Коми остаются основными поклонницами фоторедакторов — они составляют 54% пользователей. Однако заметен прирост и мужской аудитории Коми: 45% в июле-декабре прошлого года против 47% в январе-июне текущего.

Обработкой фотографий чаще увлекаются женщины и мужчины в возрасте 25-34 лет. При этом по объёму потребляемого трафика лидируют мужчины — на них приходится 57%. Высокий процент расхода интернет-трафика в фоторедакторах можно объяснить как общим распространением подобных ресурсов, так и профессиональной спецификой: к примеру, обработка фото может регулярно использоваться фотографами.

В последние годы пользователи всё чаще интересуются и возможностями смартфонов с искусственным интеллектом, которые позволяют ретушировать и улучшать снимки не хуже популярных приложений, программ и ресурсов для обработки фотографий.