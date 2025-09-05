В Сыктывкаре мошенники вызвали своей жертве такси, чтобы тот перевел им 1,3 миллиона рублей
- 19:15 5 сентября
- Инесса Богатая
Так, в полицию обратился 81-летний мужчина, ставший жертвой обмана. Он сообщил о краже принадлежащих ему денежных средств мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По словам пожилого человека, все началось с сообщения в мессенджере, предлагавшего перейти по ссылке для проверки данных, необходимых для получения дополнительных выплат пенсионерам. После перехода по ссылке, у него запросили персональные данные, включая ФИО, дату рождения и номер телефона.
В ходе "верификации" появилось уведомление о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" и оформлении доверенности на постороннего, имеющего право распоряжаться его имуществом. Для "разрешения ситуации" ему предоставили контактный номер.
Позвонив по указанному номеру, пенсионер связался с мошенницей, представившейся сотрудницей Федерального казначейства. Она заявила о необходимости срочного перевода всех наличных денег на безопасный счет для их защиты. Узнав о наличии у мужчины 1, 3 миллиона рублей, злоумышленница организовала для него такси до ближайшего банкомата.
Под руководством аферистки по телефону пенсионер посетил два разных торговых центра и перевел через банкоматы сначала 1 миллион рублей, а затем оставшиеся 300 тысяч. Все это время ему давали указания по телефону и строго запрещали кому-либо рассказывать о происходящем.
После снятия всех наличных, "сотрудница" вновь связалась с ним и поинтересовалась о наличии средств на банковских счетах. Пенсионер упомянул о 500 тысячах рублей на депозите. В этот момент у него закрались подозрения, и он обратился к знакомому, который сразу определил мошенническую схему. Он убедил его прекратить все операции с деньгами и обратиться в полицию, что позволило избежать потери оставшихся средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело.