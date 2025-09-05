Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Храню морковь до нового сезона — не вянет, остается хрустящей и сочной: узнала эту хитрость от опытной хозяйки

Храню морковь до нового сезона — не вянет, остается хрустящей и сочной: узнала эту хитрость от опытной хозяйкиСоздано в Шедевруме

Мечтаете хрустеть сочной морковью до самой весны? Значит, нужно не только вырастить хороший урожай, но и правильно его сохранить! Опытные дачники знают, что идеальная температура хранения – не выше +5 градусов, но есть и другие хитрости, о которых рассказала автор Дзен-канала "В саду у Валентинки".

5 Шагов к Сочной Моркови до Весны:

  1. Прекратите полив за 10 дней до уборки. Это сделает морковь менее сочной и более устойчивой к увяданию.

  • Сразу после выкопки обрежьте ботву. Не оставляйте "пеньков", иначе морковь быстро потеряет влагу.

  • Не мойте морковь! Идеально – сухая очистка. Крупные комья земли удалите перчаткой. Если волосовидных корней много, можно аккуратно оборвать подсохшие. "Живые" корни не трогайте, чтобы не повредить кожицу.

  • Подсушите морковь на поле, а затем в сарае несколько дней. Это нужно, чтобы кожица "отпотела", стала более прочной и немного "огрубела". Не отправляйте сразу на хранение сочные и поврежденные экземпляры – они быстро испортятся.

  • Правильно упакуйте морковь.

    • Деревянные лари: Высота слоя не более 1 метра. Слишком высокий слой затруднит циркуляцию воздуха.
    • Мешки: Используйте только натуральные ткани, пропускающие воздух (например, мешковину).
    • Бумага: Отличный вариант для небольшого количества моркови, особенно для крупной и для сырого погреба. Оберните каждый корнеплод в бумагу и уложите в ящик.
    • Песок или земля: Слегка влажные, но не мокрые.

    • Главный секрет: После просушки морковь может выглядеть не идеально, но зато прекрасно сохранится! Не гонитесь за глянцевой картинкой, а заботьтесь о сохранности урожая.

    Применяйте эти простые советы, и сочная, хрустящая морковь будет радовать вас всю зиму, пишет irkutskmedia.ru.

    Читайте также:

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости