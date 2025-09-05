Женщины и люди старше 45 больше ценят статус честного налогоплательщика в Сыктывкаре

При этом, более половины респондентов (51%) выразили свою позицию максимально утвердительно, поддерживая принцип своевременной уплаты налогов. Лишь 10% опрошенных скорее не считают этот статус важным, а 3% и вовсе отрицают его значимость, ссылаясь на неофициальное трудоустройство, согласно данным SuperJob.

Женщины проявляют большую сознательность в вопросах налогообложения: 55% из них безоговорочно выступают за прозрачные налоговые отношения с государством, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 47%.