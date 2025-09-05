Женщины и люди старше 45 больше ценят статус честного налогоплательщика в Сыктывкаре
- 12:45 5 сентября
- Инесса Богатая
При этом, более половины респондентов (51%) выразили свою позицию максимально утвердительно, поддерживая принцип своевременной уплаты налогов. Лишь 10% опрошенных скорее не считают этот статус важным, а 3% и вовсе отрицают его значимость, ссылаясь на неофициальное трудоустройство, согласно данным SuperJob.
Женщины проявляют большую сознательность в вопросах налогообложения: 55% из них безоговорочно выступают за прозрачные налоговые отношения с государством, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 47%.
Для людей старше 45 лет статус честного налогоплательщика имеет большее значение, чем для более молодых возрастных групп (52% против 44% среди респондентов в возрасте 35-45 лет и 50% среди молодежи).
Исследователи отмечают, что честность в финансовых вопросах практически одинаково важна как для тех, чей ежемесячный доход не превышает 50 тысяч рублей, так и для тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч (важность статуса добросовестного налогоплательщика подтвердили 54% и 57% соответственно). Среди граждан с доходом от 50 до 100 тысяч рублей таких оказалось заметно меньше – всего 42%.