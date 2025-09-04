ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

Логотип новостного портала Прогород
ВТБ отмечает значительный рост использования материнского капитала в ипотечных сделках. По статистике банка, этой социальной выплатой воспользовался каждый третий клиент, оформивший жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек). Это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

