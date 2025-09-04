ВТБ направил 100 млрд рублей на улучшение жилищных условий семей Арктики и ДВ

С момента запуска государственной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» ВТБ направил более 100 миллиардов рублей на финансирование покупки недвижимости. В результате свыше 22 тысяч семей смогли обрести собственное жилье. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

За 2025 заемщики ВТБ оформили по программе более 210 тысяч квадратных метров жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 миллионов рублей. Ставка по госпрограмме в несколько раз ниже рыночных ставок, что позволяет жителям регионов, входящих в программу, приобретать жилье с достаточно комфортным ежемесячным платежом.