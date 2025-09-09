Как списать долги по кредитам законно в 2025 году: плюсы, минусы и последствия

Юрист компании “КредитаНет” Иван Болдырев поделился с редакцией газеты “Про Город” о том, как можно списать долги и выбраться из финансовой ямы по закону.

Какие задолженности списать можно, а за что придется заплатить

– потребительские, автокредиты, ипотека, образовательные займы;

– микрозаймы и долги по кредитным картам;

– штрафы, налоги, долги за ЖКУ, задолженности по распискам и поручительствам.

При этом невозможно будет списать алименты, штрафы за преступления и компенсации за причинение вреда здоровью. Также сюда относятся задолженности по зарплате, если вы кому-то не выплатили текущие платежи (например, аренду квартиры). Максимальная просрочка, которая возможна для подачи заявления, составляет 3 месяца.

Как списать долги бесплатно в МФЦ

Процесс может быть сложным, зато это бесплатно. Существует ряд условий, например, общий размер долга от 25 000 до 1 000 000 рублей. В эту сумму входят кредиты и проценты по ним, налоги, штрафы, платежи за коммунальные услуги и другие обязательства. Также важными пунктами являются отсутствие имущества для продаж на торгах, действующих исполнительных производств, стабильного дохода.

Плюсы банкротства

Рассмотрим самые главные положительные моменты в таком типе:

1. Как только заявление на банкротство принимают, все указанные в нем долги нельзя взыскать через суд.

2. Долг перестаёт расти. Больше не начисляются проценты, штрафы и пени.

3. Приставы не могут начать новые исполнительные производства по долгам, которые вы включили в банкротство.

4. Процедура бесплатная. В отличие от судебного банкротства, здесь не нужно платить за работу финансового управляющего и госпошлину.

Минусы банкротства

Несмотря на достаточно приятные условия банкротства, у этого метода есть ряд недостатков:

1. В течение 6 месяцев нельзя брать новые кредиты и займы, а также становится поручителем или созаемщиком.

2. Информация о банкротстве останется в кредитной истории на 5 лет, и только через этот срок можно повторно объявить себя банкротом.

3. Три года после банкротства нельзя управлять юридическим лицом или занимать руководящую должность в компании.

Все последствия банкротства такие же, как при обычном судебном процессе.

Как списать долги через Арбитражный суд

Если у вас большие долги и платить уже нереально, но в МФЦ вы не проходите, ваш вариант – банкротство через суд.

Нужны три условия:

1 Долг больше 500 000 рублей.

2. Даже если закрыть один кредит, платить остальные все равно невозможно.

3. Прошло не больше 30 дней с момента, когда вы окончательно поняли, что выплачивать дальше не сможете.

Важно: вы имеете право подать на банкротство, не дожидаясь когда долги перевалят за 500 тысяч. Если вы поняли, что не можете платить по кредитам, приходите на бесплатную консультацию с юристом.

Как проходит процесс банкротства

Первым шагом собираются все документы из списка ниже. Стоит отметить, что он не полный и некоторые из них собираются в индивидуальном порядке:

1. Кредитные договоры и выписки.

2. Справки о доходах.

3. Данные об имуществе.

3. Список кредиторов – всех, кому вы должны деньги.

4. Полный список конкретно для вашей ситуации узнайте на бесплатной консультации о банкротству.

Задача юриста – вам помочь. Он собирает документы за короткий срок, анализирует ваши сделки, предупреждает о рисках и помогает минимизировать их. Специалист ведет вас за руку по шагам, и это важный этап – юрист помогает не наделать ошибок, из-за которых ситуация может растянуться на годы.

Второй шаг — подача заявления о банкротстве. Суд принимает его и вводит запрет на взыскание долгов. Банки, коллекторы и приставы больше не могут вас тревожить. Далее проверят, действительно ли у вас нет возможности платить. Назначается финансовый управляющий, который ведет ваше дело.

На слушании судья рассматривает дело и официально признает вас банкротом. Затем назначается финансовый управляющий, который контролирует процесс. Суд определяет, по какому сценарию пойдет процедура.

Далее финансовый управляющий проверяет сделки за последние три года. Он формирует конкурсную массу (если у вас есть имущество, подлежащее продаже). Также банкроту выделяют прожиточный минимум, если у него есть доход. Реализация имущества занимает около шести месяцев.

По поводу доходов и реализации все подробно рассказывается на бесплатной консультации.

Финал работы заключается в представлении суду отчета о проделанной работе. Юристы контролируют этот момент, чтобы все было законно и без ошибок. Затем судья принимает окончательное решение о списании долгов. После чего вы навсегда освобождаетесь от кредитных обязательств.

Какие последствия ждут вас после списания долгов по кредитам

В этом случае остаются некоторые ограничения, о которых важно знать заранее:

1. 5 лет нельзя брать кредиты и займы, не указывая, что вы были банкротом.

2. 3 года нельзя быть директором компании или участвовать в ее управлении.

3. 10 лет запрещено управлять кредитной организацией (например, банком).

4. 5 лет нельзя руководить страховой компанией, НПФ, микрофинансовой компанией или паевым инвестиционным фондом.

Все остальные должности и работы по специальности разрешены законом. Если вы не планируете в ближайшее время открывать свой банк, эти ограничения могут вас вообще никак не коснуться.

Чем заканчивается банкротство

Есть 3 варианта:

1. Реструктуризация – если суд решит, что вы все-таки можете платить, но в меньших суммах.

2. Реализация имущества – если платить нечем, то часть долга могут погасить за счет продажи имущества.

3. Мировое соглашение с кредиторами – банк соглашается пересмотреть условия и дать шанс на выплату долга без суда.

В большинстве случаев процедура проходит по второму сценарию – через реализацию имущества и списание остатка долга.

Реклама ООО "КРЕДИТАМНЕТ" ИНН 7726480007 Erid=2W5zFHRLWwz