Только каждый десятый житель Сыктывкара готов получать зарплату в цифровых рублях

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Почти 70% жителей Сыктывкара не хотят, чтобы их зарплата выплачивалась в новой форме валюты. Опрос показал, как горожане относятся к цифровому рублю и его внедрению. Недавний опрос, проведённый сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активных жителей Сыктывкара, показал, что далеко не все горожане готовы принять цифровой рубль в качестве формы оплаты труда. Всего 10% респондентов выразили желание получать хотя бы часть своей зарплаты в цифровом формате. При этом только 3% согласны получать весь заработок в цифровых рублях, а ещё 7% готовы ограничиться частичной оплатой.

Опрос проводился среди жителей Сыктывкара, знакомых с концепцией цифрового рубля, и результаты оказались неутешительными для сторонников цифровых технологий в финансовой сфере. 70% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы их зарплата выплачивалась в новой форме национальной валюты. Среди них большинство составляют мужчины, а также люди с низким и средним доходом.

Позиция людей с высоким доходом

Интересно, что среди сыктывкарцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц цифровой рубль оказался более привлекательным. 16% таких респондентов заявили, что готовы получать весь заработок или хотя бы его часть в новой валюте. Это связано с тем, что такая форма расчётов, по мнению некоторых экономистов, может упростить финансовые операции и повысить скорость расчётов.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, которую недавно анонсировал Центральный банк России. По сути, это цифровая версия традиционного рубля, наряду с наличными и безналичными деньгами. Эта форма валюты будет храниться на специальных счетах, которые называются цифровыми кошельками. Доступ к этим кошелькам можно будет получить через мобильные приложения банков и интернет-банкинг.

Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным: 1 цифровой рубль = 1 рубль наличными или безналичными. Однако основное отличие заключается в том, что операции с цифровыми рублями будут бесплатными для граждан, а для бизнеса — с минимальной комиссией. Также планируется ввести возможность оплаты покупок с помощью QR-кода или бесконтактной технологии NFC.

Ожидаемые последствия для экономики и граждан

Несмотря на то, что цифровой рубль станет дополнением к наличным и безналичным средствам, его внедрение вызвало беспокойство у части населения, опасающейся за свою финансовую конфиденциальность. Банк России уверяет, что информация о цифровых рублях будет защищена банковской тайной, а операции с ними не приведут к слежке за гражданами.